РФ націлилася на місто-мільйонник: Єрмак попередив про загрозу штурму

РФ проводить кампанію з підготовки до великого літнього наступу, каже Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак попередив про загрозу нового наступу РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Глава Офісу президент Андрій Єрмак заявив про те, що країна-агресор РФ може готувати новий масштабний наступ.

Як підкреслив він в інтерв'ю Politico, масштабні російські удари по енергетиці та українських містах є частиною кампанії Росії з підготовки до великого літнього наступу.

Глава ОП не виключає, що такі удари спрямовані на ослаблення України перед новим наступом військ країни-агресора, додав він.

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Водночас Єрмак наголосив, що найімовірнішою ціллю для головного удару РФ є Харків, який потерпає від особливо масштабних обстрілів останніми тижнями.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Загроза нового наступу РФ

Нагадаємо, раніше експерт назвав два сценарії атаки окупантів. Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування лінії оборони, який передбачає одночасний удар на півдні, сході та півночі.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

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