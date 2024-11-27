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У ТЦК не був, а в Оберіг - потрапив: у Міноборони оголосили про нововведення

Андрій Ганчук
27 листопада 2024, 02:06
768
У Міністерстві оборони налагодили обмін інформацією з демографічним реєстром і міграційною службою.
ЗСУ, повістки, мобілізація, ТЦК, призов
Чоловіки, старші за 25 років, можуть стати на військовий облік тільки в ТЦК - Міноборони / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви представника Міноборони:

  • Дані про чоловіків, які не були в ТЦК, бачить Оберіг
  • Автоматичного військового обліку для чоловіків, старших за 25, поки що немає
  • Щоб стати на облік, чоловікам за 25 потрібно йти до ТЦК

Державний реєстр Оберіг почав підтягувати дані чоловіків віком від 16 до 60 років, які раніше ніколи не ставали на військовий облік і не відвідували ТЦК та СП. Утім, чоловіки, старші за 25 років, як і раніше, можуть стати на військовий облік лише особисто шляхом відвідування ТЦК. У Резерв+ дані можна тільки оновити. Про це заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко.

В інтерв'ю DOU вона розповіла, що в серпні Кабінет міністрів ухвалив постанову №932, згідно з якою запрацював експериментальний проєкт, і дані про чоловіків у віці від 16 до 60 років почали підтягуватися в Оберіг. Відомості стали з'являтися внаслідок обміну даними з Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби.

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За словами Черногоренка, раніше Оберіг "не бачив" інформацію про громадян, які ніколи не були на військовому обліку і в ТЦК. Але тепер Оберіг показуватиме і їхні дані.

У ТЦК не був, а в Оберіг - потрапив: у Міноборони оголосили про нововведення
Коротко про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Чи буде автоматичний військовий облік військовозобов'язаних старше 25 років

Як стверджує заступниця міністра, поки що в автоматичному режимі військовозобов'язаних чоловіків, старших за 25 років, на облік не ставлять. Щойно громадянину виповнюється 25 років, він має особисто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, де його дані буде внесено до реєстру вручну.

Віддалено дані можна лише оновити.

"Технічно ми готові взятися за втілення автоматичної постановки на облік усіх військовозобов'язаних. Але для цього мають бути розроблені законодавчі підстави", - підкреслила Катерина Чорногоренко.

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Як повідомляв Главред, з осені в Україні розсилають повістки поштою. В українців є 3 дні, щоб забрати лист із повісткою. Інакше загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

22 листопада Кабмін ухвалив постанову №1332, на підставі якої усі відстрочки, які були оформлені шляхом Дії, закінчуються 28 лютого 2025 року. Рішення ухвалено у зв'язку з внесенням змін до порядку бронювання військовозобов'язаних підприємствами з критичним статусом.

У майбутньому, щоб стати на облік, не доведеться йти до ТЦК, заявили у Міноборони. Відомство планує перетворити застосунок Резерв+ на рекрутинговий центр, який матиме деякі функції ТЦК.

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