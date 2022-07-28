В РНБО зізналися, коли Україна нарешті знищить Керченський міст

Коли ЗСУ вдарять по Керченському мосту / УНІАН, ЗСУ

Знищення ворожого Керченського мосту залежатиме від того, коли Захід поставить Україні сучасну зброю, необхідну для такого удару, сказав Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі NTA.

За словами чиновника, ЗСУ обов'язково вдарять по незаконно побудованому мосту, коли матимуть таку можливість та буде поставлене відповідне військове завдання.

"У разі необхідності це рішення приймають військові. Що стосується Керченського мосту або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість, здатність і завдання – все буде зроблено і не тільки по цьому об'єкту", — зазначив Данілов.

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За його словами, знищення Керченського мосту залежатиме від того, як швидко партнери постачатимуть сучасне озброєння.

Можлива атака Керченського мосту

Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.

Главред також писав, що для знищення побудованого в захопленому РФ Криму Керченського мосту можливо задіяти ракети Нептун або Гарпун, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ефективність ураження такого об'єкта як Керченський міст в першу чергу залежить від максимального скорочення дистанції від пуску до ураження, щоб засоби ППО не спрацювали досить якісно", - підкреслив він.

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