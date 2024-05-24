'У Росії ситуація інша': Ейдман оцінив ймовірність 'жіночих протестів' проти війни

Публіцист наголошує, що протести дружин та матерів військовослужбовців РФ у Росії неможливі через монополію у влади на застосування сили.

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Ейдман оцінив ймовірність "жіночих протестів" у Росії проти війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Незважаючи на значні втрати російських військ на фронті в Україні, російські матері та дружини не будуть влаштовувати бунтів та протестів проти дій російскього режиму Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман

За його словами, більшість матерів і дружин російських військовослужбовців бояться виступати з протестом, це роблять лише одиниці.

"Поки інструменти жорсткого тотального насильства в руках держави, і вона їх контролює, очікувати якихось бурхливих демонстрацій і протестів не варто", - говорить Ейдман. відео дня

Публіцист підкреслює, що антивоєнні рухи завжди виникають у демократичних країнах, як, наприклад, у США під час війни у В'єтнамі. Хоча були репресії проти активістів, більшість людей, які виступали проти війни у В'єтнамі, не постраждали.

"Вони не думали про те, що їх моментально посадять. У Росії ситуація інша: там антивоєнних активістів моментально саджають до в'язниці", - резюмував він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Втрати РФ в війні проти України - мобілізація в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готується провести додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня. За словами президента України Володимира Зеленського, для набору такої кількості людей країні-агресору може знадобитися приблизно місяць.

Громадяни Росії не протестуватимуть проти війни в Україні, навіть якщо внаслідок конфлікту загинуть ще кілька мільйонів росіян. Про це заявив соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман.

Він також наголосив, що Росія не хоче проводити мобілізацію і намагається задовольнити потреби окупаційного війська за рахунок контрактників. Проте контрактники в РФ уже закінчуються, тому людські ресурси в Росії обмежені, принаймні поки немає нової хвилі мобілізації.

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