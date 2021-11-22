У розвідці РФ налякали Україну грузинським сценарієм 2008 року

Російську армію перекидають на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили про схожість ситуації навколо України з тієї, яка розгорталася перед нападом РФ на Грузію в 2008 році.

Як підкреслили в СЗР Росії, така ситуація нібито інспірується Заходом, повідомляють росЗМІ.

"Провокаційна політика США і ЄС зміцнює у Києва почуття вседозволеності і безкарності, подібне було в Грузії перед серпнем 2008 року. Тоді [президент Грузії] Михайло Саакашвілі "зірвався з ланцюга" і намагався знищити російських миротворців і цивільне населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося",-заявляють в СЗР країни-агресора.

Там також заявили, що Держдепартамент США поширює неправдиву інформацію про те, що Росія нібито готується напасти на Україну, для чого зосереджує військовий контингент на кордонах.

У СЗР РФ впевнені: "вашингтонські чиновники" навмисно "залякують" передбачуваною підготовкою Москви до нападу на Київ, а подібних планів у російської сторони нібито немає.

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"Американці малюють страшну картину того, як полчища російських танків почнуть розтрощувати українські міста... Дивує те, з якою швидкістю раніше цілком респектабельне зовнішньополітичне відомство перетворюється на рупор брехливої пропаганди", — зазначили в заяві.

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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