У МОЗ назвали області, які першими виведуть з "червоної" зони карантину

Керівник Українського МОЗ Віктор Ляшко каже, пік третьої хвилі коронавірусу вже пройшов, і частина регіонів країни можна виходити з червоної зони.
Українське Міністерство охорони здоров'я звернулося до уряду з проханням вивести два регіони з "червоної" зони коронавірусного карантину. Про це в українському телеефірі заявив керівник медичного відомства Віктор Ляшко.
"Ми дійсно фіксуємо спад кількості випадків коронавірусної хвороби, кількості госпіталізацій, збільшення кількості видужали, які виписуються з лікарень", - сказав чиновник.
За словами Ляшка, пік третьої хвилі коронавірусу COVID-19 вже пройшов, і частина регіонів країни можна виходити з червоної зони.
"МОЗ подав до Кабміну прохання про переведення з червоного рівня епідемічної небезпеки двох регіонів-Луганської та Львівської області. Оскільки вони за індикаторами вже вийшли в жовтий рівень небезпеки. Я думаю, що найближчим часом буде скликана Комісія з ТЕБ і НС, яка розглядає ці питання", ‒ підсумував він.
читайте такожУ МОЗ розповіли, чи вийде Київ з" червоної " зони найближчим часом
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин в Україні.
Йдеться про вимогу проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу для працівників та відвідувачів закладів у жовтій зоні.