У МОЗ назвали області, які першими виведуть з "червоної" зони карантину

Віктор Ляшко / УНІАН

Українське Міністерство охорони здоров'я звернулося до уряду з проханням вивести два регіони з "червоної" зони коронавірусного карантину. Про це в українському телеефірі заявив керівник медичного відомства Віктор Ляшко.

"Ми дійсно фіксуємо спад кількості випадків коронавірусної хвороби, кількості госпіталізацій, збільшення кількості видужали, які виписуються з лікарень", - сказав чиновник.

За словами Ляшка, пік третьої хвилі коронавірусу COVID-19 вже пройшов, і частина регіонів країни можна виходити з червоної зони.

"МОЗ подав до Кабміну прохання про переведення з червоного рівня епідемічної небезпеки двох регіонів-Луганської та Львівської області. Оскільки вони за індикаторами вже вийшли в жовтий рівень небезпеки. Я думаю, що найближчим часом буде скликана Комісія з ТЕБ і НС, яка розглядає ці питання", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин в Україні.

Йдеться про вимогу проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу для працівників та відвідувачів закладів у жовтій зоні.