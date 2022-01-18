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У Мінекономіки придумали змінити порядок відпустки по догляду за дитиною: деталі Закону

18 січня 2022, 09:55

Чиновники економічного відомства нагадали, зараз соціальну відпустку може оформити тільки один батько за умови, якщо інший не використав свій.

Мати
У Мінекономіки придумали змінити порядок відпустки по догляду за дитиною: деталі Закону / ua.depositphotos.com

Керівництво українського Міністерства економіки пропонує розширити для громадян право на соціальну відпустку для українських батьків. Про це повідомляє "Сніданок з 1+1".

Відомство опублікувало проект закону. Два батьки зможуть брати потрібний їм відпустку одночасно або по черзі: в разі народження дитини, в зв'язку з пологами і догляду за дитиною. Батьки зможуть скористатися таким правом в будь-який період (до триріччя дитини) за погодженням між собою або навіть одночасно.

Зараз в країні соціальну відпустку може оформити тільки один батько за умови, якщо інший не використовував свій.

Автори законопроекту переконані, що його прийняття матиме позитивний вплив на ринок праці та забезпечить рівні умови для реалізації батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей.

читайте такожУ Запоріжжі чоловік "лайфхакер" зрікся імені та прізвища, аби не платити аліменти на дітей

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні протягом 2022 року два рази підвищать розмір аліментів.

Спочатку виплати зростуть з 1 липня, а потім - з 1 грудня.

Відтак, діти до шести років отримуватимуть від 1010 до 2201 грн. Діти від 6 до 18 років – від 1370 гривень до 2744 грн.

Наступне підвищення заплановане на 1 грудня 2022 року - тоді виплати піднімуть залежно від категорії до 126 грн. Втім, виплати можуть бути і вище-залежно від доходів платника.

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