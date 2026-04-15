В McDonald’s кардинально змінили меню - які світові хіти з'явилися в Україні

Ви дізнаєтеся:
- З яких країн в Україні з'явилися страви
- Які смаки картоплі McShaker Fry пропонує мережа
- Якими є ціни на нові позиції
У середу, 15 квітня, у мережі McDonald’s з’явилися культові новинки з різних куточків планети. Страви, що раніше можна було скуштувати лише під час закордонних подорожей у Канаді, Японії чи Хорватії, тепер зібрано в одному меню в Україні.
Кампанія McDonald’s "Пограбування світового меню" є першою масштабною європейською ініціативою мережі, яка одночасно стартувала в кількох країнах. У межах акції в українських ресторанах з’явилося 13 позицій із восьми країн.
У новому меню представлені морські делікатеси - хрумкі креветки та рол із креветками, натхненні кухнями Хорватії та Кіпру. Для поціновувачів більш насичених смаків запропонували бургери з канадськими мотивами, зокрема гострий McCrispy Hot Honey, Maple BBQ та Bacon Royal Cheeseburger, які також доступні у подвійному форматі.
Окрему увагу привертає оновлена картопля McShaker Fry зі смаками рамену та сиру з трюфелем, створеними за мотивами кухонь Японії та Сінгапуру. Серед напоїв - McFizz зі смаками сакури та манго, а на десерт - McFlurry зі смаком попкорну та карамелі, натхненний Індонезією.
Які ціни на нове меню
Ціни на новинки варіюються від 85 до майже 300 гривень залежно від позиції. Зокрема, бургери коштують від 198 до 297 грн, а десерти й напої - від 85 грн.
Новинки McDonald’s:
- Maple BBQ та Bacon Royal Cheeseburger із Канади – 209 гривень;
- McCrispy Hot Honey з Канади – 198 гривень;
- Рол із креветками з Кіпру – 179 гривень;
- McShaker Fry зі смаком Рамен із Японії – 99 гривень;
- McShaker Fry зі смаком Сиру та Трюфеля із Сінгапуру – 99 гривень;
- Креветки (3 штуки) із Хорватії – 115 гривень;
- Креветки (5 штук) із Хорватії – 189 гривень;
- Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру – 30 гривень;
- Соус "Сичуанський стиль" із Китаю – 30 гривень;
- Коктейльний соус із Хорватії – 20 гривень;
- McFlurry попкорн-карамель із Індонезії – 109 гривень;
- McFizz Сакура з Японії – 85 гривень;
- McFizz Манго з Маврикію – 85 гривень.
Нове меню буде доступне у всіх відкритих закладах мережі в Україні до 24 червня 2026 року або до завершення продажів. Замовити страви можна як у ресторанах, так і через доставку чи мобільний застосунок.
Нагадаємо, у 2025 році у Черкасах чоловік зі зброєю влаштував стрілянину в закладі McDonald's. Відвідувачів і персонал евакуювали, територію оточили силовики.
Також раніше Главред розповідав, що блогерка Вікторія Кіктенко заявила про можливі маніпуляції з порціями у McDonald's. Вона перевірила картоплю фрі різних розмірів і з’ясувала, що маленька та середня порції мають однакову вагу, тоді як велика більша лише приблизно на 30 грамів.
