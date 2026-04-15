В McDonald’s кардинально змінили меню - які світові хіти з'явилися в Україні

В Україні запрацювало оновлене меню мережі McDonald's, до якого увійшли популярні страви з різних країн світу.

McDonald’s представив новинки в меню / Колаж: Главред, фото: instagram.com/mcdonaldsukraine, mcdonalds.com

У середу, 15 квітня, у мережі McDonald’s з’явилися культові новинки з різних куточків планети. Страви, що раніше можна було скуштувати лише під час закордонних подорожей у Канаді, Японії чи Хорватії, тепер зібрано в одному меню в Україні.

Кампанія McDonald’s "Пограбування світового меню" є першою масштабною європейською ініціативою мережі, яка одночасно стартувала в кількох країнах. У межах акції в українських ресторанах з’явилося 13 позицій із восьми країн.

Креветки з Адріатичного узбережжя Хорватії та рол із креветками з Кіпру / Фото: mcdonalds.com

У новому меню представлені морські делікатеси - хрумкі креветки та рол із креветками, натхненні кухнями Хорватії та Кіпру. Для поціновувачів більш насичених смаків запропонували бургери з канадськими мотивами, зокрема гострий McCrispy Hot Honey, Maple BBQ та Bacon Royal Cheeseburger, які також доступні у подвійному форматі.

Окрему увагу привертає оновлена картопля McShaker Fry зі смаками рамену та сиру з трюфелем, створеними за мотивами кухонь Японії та Сінгапуру. Серед напоїв - McFizz зі смаками сакури та манго, а на десерт - McFlurry зі смаком попкорну та карамелі, натхненний Індонезією.

McFizz Сакура з Японії та McFizz Манго з Маврикію, а також МакФлурі з Індонезії / Фото: mcdonalds.com

Які ціни на нове меню

Ціни на новинки варіюються від 85 до майже 300 гривень залежно від позиції. Зокрема, бургери коштують від 198 до 297 грн, а десерти й напої - від 85 грн.

Новинки McDonald’s:

Maple BBQ та Bacon Royal Cheeseburger із Канади – 209 гривень;

McCrispy Hot Honey з Канади – 198 гривень;

Рол із креветками з Кіпру – 179 гривень;

McShaker Fry зі смаком Рамен із Японії – 99 гривень;

McShaker Fry зі смаком Сиру та Трюфеля із Сінгапуру – 99 гривень;

Креветки (3 штуки) із Хорватії – 115 гривень;

Креветки (5 штук) із Хорватії – 189 гривень;

Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру – 30 гривень;

Соус "Сичуанський стиль" із Китаю – 30 гривень;

Коктейльний соус із Хорватії – 20 гривень;

McFlurry попкорн-карамель із Індонезії – 109 гривень;

McFizz Сакура з Японії – 85 гривень;

McFizz Манго з Маврикію – 85 гривень.

Канадський гострий МакКріспі Хот Хані, Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер / Фото: mcdonalds.com

Нове меню буде доступне у всіх відкритих закладах мережі в Україні до 24 червня 2026 року або до завершення продажів. Замовити страви можна як у ресторанах, так і через доставку чи мобільний застосунок.

Нагадаємо, у 2025 році у Черкасах чоловік зі зброєю влаштував стрілянину в закладі McDonald's. Відвідувачів і персонал евакуювали, територію оточили силовики.

Також раніше Главред розповідав, що блогерка Вікторія Кіктенко заявила про можливі маніпуляції з порціями у McDonald's. Вона перевірила картоплю фрі різних розмірів і з’ясувала, що маленька та середня порції мають однакову вагу, тоді як велика більша лише приблизно на 30 грамів.

Про джерело: McDonald's McDonald's — одна з найбільших у світі мереж ресторанів швидкого харчування, заснована у 1940 році в США братами Річардом і Морісом Макдональдами. Згодом компанію розвинув підприємець Рей Крок, який перетворив її на глобальний бренд. Мережа спеціалізується на стравах швидкого приготування, зокрема бургерах, картоплі фрі, напоях, десертах і сніданках. Найвідомішими продуктами є Big Mac, Cheeseburger та McNuggets. Станом на сьогодні McDonald's працює у понад 100 країнах світу та обслуговує мільйони клієнтів щодня. Більшість ресторанів функціонують за франчайзинговою моделлю.

