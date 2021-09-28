У Кривому Розі школярка потрапила до лікарні через булінг з боку директорки: всі подробиці

Тамілу Лютикову госпіталізували зі скаргами на головний біль, слабкість, оніміння кінцівок / скріншот

У Кривому Розі карета швидкої допомоги прямо з уроків забрала до лікарні восьмикласницю - у дівчинки різко підскочив тиск через те, що на неї накричала директорка навчального закладу. Мати 13-річної школярки Таміли Лютикової написала заяву в поліцію про булінг, а директор школи все заперечує і каже, що її обмовили.

Завідувач відділенням дитячої неврології Олег Темченко розповів ТСН, що дівчинку госпіталізували зі скаргами на головний біль, слабкість, оніміння кінцівок. Вже в лікарні у школярки піднявся тиск до 130 на 90. Психотравма спровокувала у дитини звуження судин та підвищення тиску.

Читайте такжеПсихолог розповів, чим дитині загрожує булінгІнцидент стався на уроці "Вчимося бути громадянином", який викладає директор школи. Дівчинка запізнилася, тому не встигла сісти на своє місце.

"Починає: чому ти запізнилася, чому на тебе весь клас чекає, я чекаю. І це все вона говорить не спокійно, а криками. Мені стало страшно, і я почала трястися", - розповіла Таміла

За словами дівчинки, їй стало зле, але просити про медичну допомогу вона боялася. Лише на наступному уроці на її стан звернула увагу класна керівниця і відправила в медпункт.

Реклама

"Таміла зайшла до мене в кабінет і сказала: у мене болить серце. Я поміряла їй тиск. Тиск піднявся, тому, попередивши адміністрацію, викликали швидку", — розповіла медсестра школи Олена Яковлєва.

Мати школярки Ірина Лютикова заявила, що розцінює поведінку директора Ольги Лузан як булінг. У свою чергу, сама Лузан стверджує, що учениця з останньої парти бігла на першу, а вона просто зробила школярці зауваження.

"Кажу, що всі діти по своїх робочих місцях, ти біжиш до своєї парті, поясни мені, будь ласка, чому це відбувається. Виходить так, що вчитель не може подивитися! Учитель не може запитати! Учитель не може зробити зауваження", — обурилася директор.

Директор Ольга Лузан стверджує, що учениця з останньої парти бігла на першу, а вона просто зробила їй зауваження / скріншот

Районний відділ освіти створив комісію для розслідування інциденту. При цьому колектив школи і батьківський комітет стали на бік директора – вони вимагають захистити її від необґрунтованих звинувачень.

Зазначається, що Ольга Лузан очолює школу 13 років, останнім часом скарг на неї не було. Водночас журналісти знайшли відео, на якому видно як директорка поводиться з журналістами. Кореспондентів, які приїхали знімати сюжет про дерева на даху школи, вона виштовхала з криками.

Як повідомляв Главред, в Херсонській області учні однієї зі шкіл систематично знущалися над викладачем. Через постійний буллінг у педагога навіть погіршився стан здоров'я.

У Запорізькій області директора сільської школи звинуватили в цькуванні 5-класника.

Відомо, що учень 5-го класу школи в селі Малинівка систематично впродовж декількох років страждав від принизливого ставлення, образ та іншого психологічного насильства з боку вчительки англійської мови, яка до того ж є директором цієї школи.