В консульство РФ у Львові кинули "коктейль Молотова"

В огорожу консульства Росії в Львові кинули пляшку з легкозаймистою рідиною / УНІАН

В огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові близько третьої години ночі кинули пляшку з легкозаймистою рідиною.

Внаслідок події ніхто не постраждав, повідомляє поліція Львівщини. Дипломатичне представництво не понесло ніяких збитків.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", – зазначають у поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події і намагаються знайти того, хто це зробив.

Нагадаємо, громадські активісти вимагають закрити генконсульство Росії у місті. Вони скерували звернення про закриття консульства Росії у Львові у різні установи, пише "Радіо Свобода".

Також напередодні депутат від "Голосу" Ігор Шолтис звернувся до міського голови Андрія Садового із заявою, у якій вимагає визнати генеральне консульство Росії у місті окупованою і самозахопленою територією. Він заявив про це під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради.

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