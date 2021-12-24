В консульство РФ у Львові кинули "коктейль Молотова"

Правоохоронці розшукують нападника.
В огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові близько третьої години ночі кинули пляшку з легкозаймистою рідиною.
Внаслідок події ніхто не постраждав, повідомляє поліція Львівщини. Дипломатичне представництво не понесло ніяких збитків.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", – зазначають у поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини події і намагаються знайти того, хто це зробив.
Нагадаємо, громадські активісти вимагають закрити генконсульство Росії у місті. Вони скерували звернення про закриття консульства Росії у Львові у різні установи, пише "Радіо Свобода".
Також напередодні депутат від "Голосу" Ігор Шолтис звернувся до міського голови Андрія Садового із заявою, у якій вимагає визнати генеральне консульство Росії у місті окупованою і самозахопленою територією. Він заявив про це під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради.
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