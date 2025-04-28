У Києві поховали 17-річного юнака, якого вбила ракета: що сказали друзі Дані

Друзі згадують хлопця як бешкетника, але крім веселої вдачі Данило Худя мав і серйозні плани на майбутнє - хотів працювати авіатором.

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Похорон Данила Худі / колаж: Главред, скріншоти

У Києві попрощалися із 17-річним Данилом Худею та його батьками, які загинули внаслідок російської атаки.

Провести родину в останню путь прийшло багато людей - рідні, друзі, однокласники Данила, сусіди та небайдужі кияни, пише Суспільне.

"Дуже веселий хлопець"

Друг загиблого Іван згадує Данила як людину, подібної до якої ще не зустрічав.

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"Я знав Даню дуже давно. Він був найщирішою, найрадіснішою і найвеселішою людиною. Ми багато планували, але, на жаль, сталося непоправне... Я пишаюся, що мав такого друга, як Даня", - поділився хлопець.

Сім'ю ховали у закритих трунах / фото: Суспільне

"Він був дуже веселим. Було дуже багато історій... Він спав на парах, приходив, сміялися всі. Він дійсно був веселим хлопцем", - стримуючи сльози, розповів журналістам Богдан, одногрупник Дані.

Дивіться відео з похорону Дані Худі

"Хотів відновити Мрію"

Крім веселої вдачі Даня мав і серйозні плани на майбутнє - хотів бути авіатором, будувати літаки.

"Любив фізкультуру, займався волейболом, був на змаганнях. Веселий був хлопець. Він хотів стати електромонтажником літаків, хотів відновити Мрію", - розповів його товариш Саша.

Похорон Дані Худі і його родини / фото: Суспільне

Данило Худя навчався у Київському авіаційному професійному коледжі за спеціальністю "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Як розповів викладач коледжу Сергій Толстой, хлопець мав усі шанси стати авіатором.

Як загинув Данило

В ніч проти 24 квітня війська РФ завдали комбінованого удару по Україні. За даними МВС, найбільших руйнувань зазнав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Загалом внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 87 отримали поранення.

Хлопець разом з батьками та молодшою сестрою був у квартирі на першому поверсі одного зі зруйнованих будинків.

Сімья Худь / фото: facebook/школа №96

На ранок після удару на місце трагедії одразу прибігли друзі юнака. Десятки підлітків та дорослі чекали з надією, що його врятують. Але згодом надійшла звістка, що Данило Худя загинув, його тіло дістали з-під завалів.

У столичній школі №96 ім. О.К. Антонова повідомили, що родина Худя була багатодітною. У подружжя було четверо дітей, всі вони навчалися у цій школі. Старші діти Ігор та Дар'я жили окремо, вони почали будувати своє доросле життя. У тій квартирі жили мама Вікторія, тато Олег та молодші діти - Даня та Яніна. Даня випустився з 9-го класу у 2023 році.

Покійний Даня Худя

"Неймовірно активний і талановитий. Він залюбки співав і танцював, обожнював сцену Наш Даня був найкращим танцівником "Київського вальсу"! Він був улюбленцем однокласників! І саме вони чергували з п’ятої ранку в той чорний день, із надією в серці, з трепетом у душі, що "ДАНЯ ЖИВИЙ!" - йдеться у повідомленні.

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