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У Києві поховали 17-річного юнака, якого вбила ракета: що сказали друзі Дані

Тарас Сидоржевський
28 квітня 2025, 16:19
1196
Друзі згадують хлопця як бешкетника, але крім веселої вдачі Данило Худя мав і серйозні плани на майбутнє - хотів працювати авіатором.
Похорон Данила Худі / колаж: Главред, скріншоти
Похорон Данила Худі / колаж: Главред, скріншоти

У Києві попрощалися із 17-річним Данилом Худею та його батьками, які загинули внаслідок російської атаки.

Провести родину в останню путь прийшло багато людей - рідні, друзі, однокласники Данила, сусіди та небайдужі кияни, пише Суспільне.

"Дуже веселий хлопець"

Друг загиблого Іван згадує Данила як людину, подібної до якої ще не зустрічав.

відео дня

"Я знав Даню дуже давно. Він був найщирішою, найрадіснішою і найвеселішою людиною. Ми багато планували, але, на жаль, сталося непоправне... Я пишаюся, що мав такого друга, як Даня", - поділився хлопець.

похорон Дані Худі
Сім'ю ховали у закритих трунах / фото: Суспільне

"Він був дуже веселим. Було дуже багато історій... Він спав на парах, приходив, сміялися всі. Він дійсно був веселим хлопцем", - стримуючи сльози, розповів журналістам Богдан, одногрупник Дані.

Дивіться відео з похорону Дані Худі

"Хотів відновити Мрію"

Крім веселої вдачі Даня мав і серйозні плани на майбутнє - хотів бути авіатором, будувати літаки.

"Любив фізкультуру, займався волейболом, був на змаганнях. Веселий був хлопець. Він хотів стати електромонтажником літаків, хотів відновити Мрію", - розповів його товариш Саша.

похорон Дані Худі
Похорон Дані Худі і його родини / фото: Суспільне

Данило Худя навчався у Київському авіаційному професійному коледжі за спеціальністю "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". Як розповів викладач коледжу Сергій Толстой, хлопець мав усі шанси стати авіатором.

Як загинув Данило

В ніч проти 24 квітня війська РФ завдали комбінованого удару по Україні. За даними МВС, найбільших руйнувань зазнав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Загалом внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 87 отримали поранення.

Хлопець разом з батьками та молодшою сестрою був у квартирі на першому поверсі одного зі зруйнованих будинків.

семья Худя
Сімья Худь / фото: facebook/школа №96

На ранок після удару на місце трагедії одразу прибігли друзі юнака. Десятки підлітків та дорослі чекали з надією, що його врятують. Але згодом надійшла звістка, що Данило Худя загинув, його тіло дістали з-під завалів.

У столичній школі №96 ім. О.К. Антонова повідомили, що родина Худя була багатодітною. У подружжя було четверо дітей, всі вони навчалися у цій школі. Старші діти Ігор та Дар'я жили окремо, вони почали будувати своє доросле життя. У тій квартирі жили мама Вікторія, тато Олег та молодші діти - Даня та Яніна. Даня випустився з 9-го класу у 2023 році.

Покойный Даня Худя
Покійний Даня Худя

"Неймовірно активний і талановитий. Він залюбки співав і танцював, обожнював сцену Наш Даня був найкращим танцівником "Київського вальсу"! Він був улюбленцем однокласників! І саме вони чергували з п’ятої ранку в той чорний день, із надією в серці, з трепетом у душі, що "ДАНЯ ЖИВИЙ!" - йдеться у повідомленні.

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Що таке Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

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