У Києві на станції метро пасажирка потрапила під потяг: що відомо

Станції метро синьої гілки були зачинені на вхід для пасажирів.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-na-stancii-metro-passazhir-popal-pod-poezd-chto-izvestno-10611953.html Посилання скопійоване

Пасажир потрапив під потяг в метро / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Пасажирка потрапила під потяг у київському метро

Наразі станції метро синьої гілки відновили роботу

Обставини випадку з'ясовують правоохоронці

У столичному метро на станції "Либідська" пасажирка потрапила під потяг. Внаслідок цього низку станцій закрили для пасажирів. Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів.

відео дня

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

"На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - наголосили в КМДА.

Наразі в адміністрації додали, що рух поїздів синьої лінії відновлено.

Також відновлено роботу станцій "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська", "Деміївська".

"Пасажирку госпіталізовано. Обставини випадку з'ясовують правоохоронці", - наголосили в КМДА.

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Метро в Києві - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Києві у середу, 9 жовтня, закривали станцію метро "Дніпро" через жарт школяра, який закинув у вагон одного з поїздів начебто "міну".

У поліції його знайшли — ним виявився 10-річний хлопець. Як пояснюють правоохоронці, у вагон школяр закинув не міну, а фільтр для протигаза.

Щодо батьків склади протокол за статтею про невиконання обовʼязків щодо виховання дітей, а з хлопцем провели профілактичну бесіду.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред