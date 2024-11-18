У Києві та області скоро можуть скасувати відключення світла: стали відомі терміни

Енергетики зараз докладають зусиль для швидкого ремонту після ударів російських окупантів.

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У Києві та області скоро можуть скасувати відключення світла/ колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, скрін

Основні тези Рябцева:

Завтра або після завтра у Києві та області можуть відмінити відключення світла

Енергетики намагаються швидко провести ремонтні роботи після ударів РФ

У Києві та області завтра-післязавтра можливе скасування графіків відключень світла.

Про це сказав експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі "Новини.LIVE". Він зазначив, що енергетики зараз докладають зусиль для швидкого ремонту пошкоджених об’єктів після ударів країни-агресорки Росії.

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"Насправді безпосередньо в Києві та області дійсно ураження критичних об’єктів немає. Але справа у тому, що у нас немає окремо Києва та Київської області як підсистеми об’єднаної енергосистеми. Ми є частиною мережі. І тому в ось цій мережі є нестача електроенергії", – зазначив він.

За словами експерта, нестача електроенергії після ударів невелика, проте сьогодні швидше за все графіки вимкнення світла ще будуть працювати так, як це визначено.

"А от завтра-післязавтра найімовірніше можна буде сподіватися або на повну відміну цих графіків, або на скорочення їх наприклад до однієї черги. Подивимося, але схоже, що енергетики впораються… Я думаю, що сьогодні, завтра і післязавтра від температури повітря це не буде залежати. Воно буде залежати від швидкості ремонтних робіт. Але, наскільки мені відомо, то енергетики впораються", – сказав Рябцев.

Геннадій Рябцев про відключення світла/ скрін

Дивіться відео з коментарем Геннадія Рябцева про відключення світла:

Генерація електроенергії в Україні/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що з 18 листопада в Україні запроваджують екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії. Причиною тимчасового повернення обмежень є пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки в ніч на 17 листопада.

Вранці 18 листопада Главред повідомляв, що графіки вимкнення світла скасували у двох областях України. На Прикарпатті не застосовуватимуться графіки відключень електроенергії. Відповідне рішення ухвалили в Укренерго.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков розповів, скільки триватимуть відключення світла. Відновлення енергосистеми України триватиме до 4 днів, але відключення світла продовжаться, розповів Олег Попенков.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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