У Кам'янському Таврія влетіла в пішоходів, загинули 35-річна жінка та її маленький син / Нацполіція

Трагедія сталася в Дніпропетровській області - в місті Кам'янське в п'ятницю, 26 листопада, о 17:20 автомобіль "Таврія" влетів у пішоходів. У ДТП загинула 35-річна жінка та її маленький син.

Як повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області, смертельна автомобільна аварія сталася на вул.Січеславський шлях, навпроти одного з готелів.

50-річний водій автомобіля ЗАЗ збив чотирьох пішоходів - двох жінок і двох дітей. Всі вони в момент аварії перебували на дорозі, в районі розділової смуги.

На місці події загинула 35-річна жінка, її 3-річний син помер у лікарні. Медики госпіталізували 9-річну дівчинку та 65-річну жінку. Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Нагадаємо, раніше унаслідок ДТП на Окружній під Харковом загинули три людини, включаючи дитину. Ще п'ятеро людей доставили в лікарні з травмами. Аварія сталася орієнтовно о 17:30 у четвер, 25 листопада.

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27 жовтня в Харкові автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості вулицею Одеською, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора. Унаслідок аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний - 16-річний Микола Харківський - перебуває у СІЗО.

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