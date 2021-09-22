В Івано-Франківську мер пообіцяв мільйон тій школі, де вакцинуються від COVID-19 всі співробітники

Руслан Марцінків / УНІАН

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виплатити мільйон гривень тому міському навчальному закладу, який першим зможе домогтися від співробітників стовідсоткової вакцинації від COVID-19. Про це чиновник заявити під час наради в Івано-Франківській міськраді.

Марцінків публічно сказав, що перший заклад освіти в місті, де абсолютно весь персонал вакцинуються від коронавірусу, отримає мільйон на розвиток власної інфраструктури.

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Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків висунув вимогу до своїх співробітників.

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Він пригрозив звільнити невакцинованих від 19 працівників міськради і дав їм двотижневий термін на проведення вакцинації.

Далі, чиновник говорив, що особисто заплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Однак, пізніше він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook мер сказав, що всього лише пожартував.

"Дам премію в 100 тисяч гривень тій, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації. Жартую, звичайно. Але в сказаному смішного мало", - підсумував Марцінків.