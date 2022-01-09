У Дніпропетровській області 9-річні хлопчики знайшли петарду та підірвали її: діти сильно обпеклися

Діти підпалили небезпечний предмет, і з нього відразу вирвалося полум'я.
У Покрові на Дніпропетровщині 9-річні хлопчики знайшли предмет, схожий на петарду. Свою знахідку діти одразу підпалили. Унаслідок цього вони отримали сильні опіки.
Як повідомляє Інформатор, подія трапилася вдень 8 січня. Діти підпалили небезпечний предмет, і з нього відразу вирвалося полум'я.
Відзначається, що у одного з хлопчиків пошкоджені руки й обличчя. З опіками 2-3 ступеня його госпіталізували в дитячу обласну лікарню в Дніпрі.
Друга дитина отримала опіки другого ступеня. Зараз вона знаходиться вдома.
В обставинах події розбираються правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі салют потрапив дівчині в обличчя. На Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід. На щастя, поруч знаходилися поліцейські, які кинулися до постраждалої дівчини і надали першу допомогу.
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