У Дніпропетровській області 9-річні хлопчики знайшли петарду та підірвали її: діти сильно обпеклися

У Дніпропетровській області 9-річні хлопчики знайшли петарду та підірвали її / колаж УНІАН, Pixabay

У Покрові на Дніпропетровщині 9-річні хлопчики знайшли предмет, схожий на петарду. Свою знахідку діти одразу підпалили. Унаслідок цього вони отримали сильні опіки.

Як повідомляє Інформатор, подія трапилася вдень 8 січня. Діти підпалили небезпечний предмет, і з нього відразу вирвалося полум'я.

Відзначається, що у одного з хлопчиків пошкоджені руки й обличчя. З опіками 2-3 ступеня його госпіталізували в дитячу обласну лікарню в Дніпрі.

Друга дитина отримала опіки другого ступеня. Зараз вона знаходиться вдома.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

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Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі салют потрапив дівчині в обличчя. На Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід. На щастя, поруч знаходилися поліцейські, які кинулися до постраждалої дівчини і надали першу допомогу.

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