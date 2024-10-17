У Чорному морі перебуває носій "Калібрів": чи є загроза ракетного обстрілу

Навіть якщо в морі кілька носіїв крилатих ракет, це ще не означає, що обов'язково буде обстріл.

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Чи є загроза ракетного обстрілу / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, armyinform

Станом на 17 жовтня у Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі. Один з них є носієм "Калібрів". Загальний залп – до 4 крилатих ракет. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону відповів, чи є зараз загроза ракетного обстрілу.

Дмитро Плетенчук наголошує, завжди слід вважати, що небезпека присутня, адже для того, щоб випустити ракети, окупантам потрібно небагато часу.

При цьому речник додає, що війська РФ виводять свої ракетоносії в акваторію Чорного моря для відволікання української системи ППО.

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"Навіть якщо кораблі виходять у море в кількості кілька одиниць носіїв крилатих ракет — це ще не означає, що обов’язково буде обстріл. Тому що низька ефективність станом на зараз цих систем озброєння змусила ворога їх використовувати більше для відволікання ППО під час масованих ракетних атак", - наголосив він.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ракетний обстріл України - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 16 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Всього ворог запустив по Україні зенітну керовану ракету С-300/400 із тимчасово окупованих регіонів Донеччини, КАР Х-59 по Чернігівщині та 136 ударних БпЛА типу Shahed.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко повідомляв, що країна-агресор РФ може готувати новий комбінований удар по Україні. Він підкреслив, окупанти можуть завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed і сотнею ракет одночасно.

Водночас голова МЗС України Андрій Сибіга наголошував, що окупанти готують удари по об’єктах ядерної енергетики України. Через це Київ наполягає на скасуванні обмежень на удари по військових об’єктах на території РФ.

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