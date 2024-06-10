Ураження десантного корабля РФ в Азовському морі: в ЗСУ відреагували

Інформація про ураження Силами оборони України великого десантного корабля РФ в Азовському морі не підтверджується. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
Зокрема, коментуючи інформацію журналістів британського видання Sky News, які з посиланням на неназваних український військових повідомили про ураження російського корабля типу "Ропуха" 8 червня в Азовському мору, Плетенчук зазначив, що це "новини з майбутнього".
"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться", — пожартував він.відео дня
Дмитро Плетенчук повідомив, що в акваторії Азовського моря зараз знаходяться три великі десантні кораблі та три малі ракетні кораблі "Буян-М" противника.
"Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності", — підсумував він.
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
Удари по кораблях Чорноморського флоту - вибухи в Криму
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у суботу ввечері, 8 червня, українські сили здійснили "скоординований удар" по російському десантному кораблю, який недавно перейшов у Азовське море з Чорного моря. Цю інформацію передає Sky News, посилаючись на українське військове джерело.
На південному березі Таганрозької затоки Азовського моря, в районі порту Єйськ, був атакований російський корабель. За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", цей інцидент стався у ніч на неділю, 9 червня. Уточнюється, що російський корабель постраждав від удару українських безпілотників і затонув.
У ніч на 6 червня спецпідрозділ департаменту ГУР МО знищив у Криму російський буксир "Сатурн". За словами військового експерта Романа Світана цей інцидент не є найважливішим серед проблем, які росіяни зазнають в Криму.
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