Україні не скасують 'транспортний безвіз' на тлі протестів поляків

Угода з ЄС діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року.

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Україна провела з цього приводу переговори з польською стороною та представниками ЄС / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Євросоюз не скасовуватиме Україні "транспортний безвіз" на тлі блокування руху українських вантажівок польськими перевізниками, так трактує повідомлення на сайті Мінвідновлення Укрінформ.

Зауважується, що українські урядовці зустрілися з польськими колегами і Директоратом Єврокомісії, провівши перемовини на пункті пропуску "Дорогуськ" 15 листопада.

На зустрічі йшлося про розблокування кордону. Українська делегація наголосила, що вимога поляків щодо повернення України до системи дозволів "виконана бути не може".

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Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року, відповіли у Директораті ЄС.

Зауважується, що сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію.

Поляки вимагають скасувати "транспортний безвіз" для України

6 листопада почався страйк польських перевізників, що значно обмежило рух вантажівок на кордоні з Україною. Попередньо перевізники планують продовжувати акції протесту до 6 січня 2024 року, вимагаючи скасувати "транспортний безвіз" для України.

В Україні назвали ці дії "ударом в спину".

За інформацією ДПСУ, за годину повний контроль по обидва боки кордону проходять лише кілька вантажівок, які прибувають з Польщі.

Невдовзі до польських перевізників приєднався Союз автомобільних перевізників Словаччини з тією ж вимогою - повернути українським перевізникам дозволи на перевезення.

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