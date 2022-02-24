Українська армія відбила атаку на острів Зміїний - Генштаб

Острів Зміїний / Usm.media

Солдати та офіцери Збройних сил України відбили атаку російських військ і відновили контроль над островом Зміїний. Про це повідомили співробітники Генштабу ЗСУ.

Кілька годин тому в Одеській області російські агресори здійснили спробу захоплення острова Зміїного в акваторії Чорного моря.

"Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використовував міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону", - говорилося в ранньому повідомленні.

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Напад Росії на Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська РФ перейшли кордон в районі Харкова.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України. За словами Цаплієнка, крилатими ракетами обстрілюються стратегічні об'єкти Києва.

Колишній позаштатний радник глави офісу президента Андрія Єрмака і ексспікер української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах щодо Донбасу, а нині - блогер Олексій Арестович заявив, що в результаті агресії Росії 24 лютого загинули кілька десятків українських військових. В основному, в результаті повітряних і ракетних ударів вранці.