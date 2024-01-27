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"Україні потрібні ресурси": військовий експерт назвав серйозний виклик у війні з РФ

Руслана Заклінська
27 січня 2024, 18:42
Війна в Україні стала війною ресурсів, тому ситуація на фронті визначатиметься тим, яка з країн матиме більше засобів для ведення війни.
'Україні потрібні ресурси': військовий експерт назвав серйозний виклик у війні з РФ
Військовий експерт визначив, який наступальний ресурс у Росії / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Війна в Україні перетворилася на війну ресурсів. Успіхи на полі бою будуть залежати не лише від наявності ресурсів у російських окупантів, але й від озброєння Збройних Сил України. Про це "24 Каналу" заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Російський диктатор Путін стверджеє, що у війні проти України задіяно 600 тисяч окупантів. Однак українські розвідники оцінюють, що російське угруповання наразі складається з 462 тисяч військових і 35 тисяч бійців російської гвардії.

"Але в будь-якому разі, нинішня війна в першу чергу є війною ресурсів. Отже, перебіг подій на полі бою визначатиметься не лише ресурсними можливостями російських окупаційних сил, а й ресурсними можливостями Сил оборони", – зазначив Селезньов.

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За його словами, сьогоднішній стан справ в Україні ускладнюють внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах. Конгрес понад 3 місяці не може ухвалити рішення щодо виділення фінансової допомоги, що створює додаткові труднощі для країни. Тому дуже важливо, щоб 1 лютого країни ЄС погодили надання Україні військово-технічної допомоги.

"Виклик дуже серйозний. Війна триває, інтенсивність бойових дій, попри зимові умови, не вщухає, а отже нам потрібні ресурси. Це артилерія, бронетехніка, боєприпаси, а також високоточні далекобійні ракети для руйнування ворожих інфраструктурних об'єктів", - додав військовий експерт.

Крім того, важливо здійснювати удари по виробничих потужностях Росії, оскільки країна-агресорка може забезпечити себе зброєю та боєприпасами в достатніх кількостях. Такий підхід дозволить зруйнувати базу ресурсів ворога.

Війна Росії і України

Нагадаємо, Україна отримає всі необхідні ресурси для перемоги над Росією у 2024 році. Польський політик Мирослав Чех зазначив, що країна зміцнила свої сили настільки, що може вистояти проти будь-якого нападу.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може повернути контроль над повітряним простором за допомогою винищувачів F-16 та інших засобів, таких як бойові та розвідувальні дрони, засоби радіоелектронної боротьби і ракети. Він підкреслив важливість отримання Україною цих засобів в достатній кількості та вчасно.

Як повідомляв Главред, Кремль спробує мобілізувати бізнес та поставити його на військові рейки, але можливостей для нових нападів на Україну у 2024 році у росіян недостатньо. Однак вони можуть вести війну ще 3-4 роки.

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війна в Україні ресурси військова допомога Владислав Селезньов війна Росії та України
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