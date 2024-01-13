У РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки – Гетманцев

Треба не лише впроваджувати нові пакети санкцій, а й перекрити Росії можливості обходити обмеження. Також потрібна конфіскація і передача Україні активів РФ.

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У РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки/ колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія має достатньо економічних ресурсів для підтримання війни проти України ще упродовж мінімум двох років.

Хоч нафтогазові доходи Росії у 2023 році скоротилися майже на чверть, РФ все ще має достатньо ресурсів, щоб вести війну як мінімум у 2024-2025 роках. Про це розповів Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Відповідний пост він опублікував у Telegram.

Він зазначив, що РФ у 2023 році від продажу нафти і газу заробила 8,82 трлн рублів. Такий показник є меншим від плану (у законі РФ про бюджет було закладено 8,94 трлн. руб.), але більшим від так званого "базового рівня". У той же час цей показник на 2,8 трлн рублів (-23,9%) менший, ніж у 2022 році.

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"У Мінфіні держави-агресора це пояснили тим, що 2022 рік був дуже вдалим для нафтогазової галузі: на його початку ціна на нафту Urals не опускались нижче $85 за барель, а газ качався до Європи практично за довоєнним графіком майже п'ять місяців. 2023 року ситуація була значно гіршою: нафта падала до $50 за барель, а "Газпром" ще більше скоротив експорт – до рівня пізніх радянських часів", – пояснив Гетманцев.

Також він зазначив, що через провал нафтогазових доходів, уже два роки поспіль дефіцит бюджету РФ перевищує 3,2 трлн рублів. Загалом за два роки такий дефіцит становить понад 6,5 трлн рублів.

"На жаль, є і невтішна новина – російський бюджет суттєво підтримали не нафтогазові доходи (у тому числі в результаті вливань в ОПК, оборонно-промисловий комплекс – ред. ). Вони становили 20,3 трлн руб. (+18,1% до плану, та на 25% більше, ніж 2022 р.). Ці додаткові 3,1 трлн руб. дозволили відповідно збільшити витрати (+3,3 трлн руб. до плану) та утримати дефіцит у межах, передбачених законом про бюджет", – зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що, на жаль, країна-агресорка має ще достатньо ресурсів, що як мінімум у 2024-2025 роках підтримувати війну проти України.

Голова Комітету ВР з питань фінансів зазначив, що для України та партнерів важливо, щоб обмеження для економіки Росії не зупинились на 12-му пакеті санкцій. Він наголосив, що потрібно нові пакети санкцій, а також потрібно перекрити для РФ можливості обійти такі обмеження.

Також потрібна, конфіскація активів банку РФ з їх подальшим передаванням Україні, щоб фінансові втрати для Росії були набагато більш помітними і знижували її потенціал продовжувати військові дії, зазначив Гетманцев.

Війна в Україні

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна потребує більше авіації від союзників. Він зазначив, що штурмовики A-10 Thunderbolt зможуть підтримати сухопутні війська в боротьбі з російськими окупантами.

Також раніше у ЗСУ розповіли про ймовірні плани РФ. Начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо прокоментував інформацію про ймовірний наступ окупантів РФ на Харків. За його словами, наведені The Telegraph дані – швидше за все, просто вкидання.

Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

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