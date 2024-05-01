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Україні потрібно мобілізувати більше людей у військо: генерал Ходжес назвав причину

Руслана Заклінська
1 травня 2024, 19:24
Якщо ЗСУ прагнуть перейти до наступу, а не лише перебувати в обороні, їм потрібно оновити склад підрозділів, заявив Бен Ходжес.
Україні потрібно мобілізувати більше людей у військо: генерал Ходжес назвав причину
Україні потрібно поповнити армію новими людьми / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

Силам оборони важливо залучити більшу кількість людей у військо. Це створить можливість для ротації підрозділів. Про це заявив колишній командувач військ США у Європі Бен Ходжес, пише New Voice.

"Серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви повинні бути в змозі замінити їх", - зазначив генерал.

За його словами, залучення нових людей дозволить виводити підрозділи із зони бойових дій на відпочинок тривалістю 3-4 місяці. За цей час військові зможуть відновити сили, отримати нову техніку, поповнити запаси та провести навчання.

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Ходжес також наголосив, що якщо ЗСУ прагнуть здійснювати наступальні операції, а не лише перебувати в обороні, їм потрібно оновлювати склад підрозділів більшою кількістю новобранців. Це допоможе українським Силам оборони мати стабільну ротацію та необхідний резерв для активних дій.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні.

Україні потрібно мобілізувати більше людей у військо: генерал Ходжес назвав причину
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також Кабінет міністрів України з 1 квітня 2024 року ухвалив рішення про виплату додаткової фінансової винагороди військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Цю виплату отримають ті, хто безпосередньо виконує бойові або спеціальні завдання в першому ешелоні оборони чи наступу на відстані до ротного опорного пункту включно.

Як повідомляв Главред, статус "обмежено придатного" для військовозобов'язаних скасовують з 4 травня, далі чоловіків ділитимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

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війна в Україні мобілізація в армію Бен Ходжес війна Росії та України
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