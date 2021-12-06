Українцям обіцяють підняти ціни на інтернет: суми будуть космічні

У Києві Інтернет-провайдери вже піднімають ціни на свої послуги.
В Україні можуть підняти тариф на інтернет. Зараз в країні найдешевший швидкісний інтернет у світі. В середньому українці платять 156,9 грн за курсом на 6 грудня.
Експерти прогнозують, що Інтернет в нашій країні вже в 2022-му подорожчає.
Одним з найдешевших інтернетів в Росії. Там платять в середньому по 178,2 грн, а за РФ слідують Румунія і Молдова, свідчать дані дослідження Compare the market.
Де найдорожчий інтернет
В Ефіопії на інтернет найбільші витрати. Його вартість 307,84 фунтів стерлінгів на місяць, це приблизно 10,9 тисяч гривень.
Другими в цьому рейтингу йдуть ОАЕ - 236,09 фунтів стерлінгів (8,3 тис. грн). У п'ятірку найдорожчих країн увійшли тільки держави з Африки і Близького Сходу.
Тарифи на інтернет в Україні
У Києві Інтернет-провайдери вже піднімають ціни на свої послуги. Ряд з них вже встановив ціну тарифів на 100 Мбіт/с вище 200 грн, а на тарифи 1 Гбіт/с – вище 300 грн.
За прогнозом експертів, вже наступного року базова ціна тарифів на 100 Мбіт/с сягатиме 300 грн. При цьому, вони ж зазначають: інтернет-тарифи потрібно порівнювати з комуналкою.
Як розповів член правління Інтернет Асоціації України (Інау) Олександр Арутюнян, на зростання тарифів вплинули кілька факторів. Зокрема, йдеться про:
- подорожчання кабелів;
- логістика;
- інфляція;
- фактичному підвищенні вартості доступу до будинкової інфраструктури;
- зростанні зарплат в індустрії.
Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.
читайте такожНові ціни на грудень: українцям назвали максимальні тарифи на газ
У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.
Читайте також:
- Українцям різко накрутили тариф на газ: кому доведеться розщедритися
- Київстар змінює тарифи: коли чекати подорожчання і на скільки
- Українцям світить різкий стрибок тарифів: кому газ влетить у копієчку