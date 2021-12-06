Українцям обіцяють підняти ціни на інтернет: суми будуть космічні

Тарифи на інтернет в Україні / pixabay

В Україні можуть підняти тариф на інтернет. Зараз в країні найдешевший швидкісний інтернет у світі. В середньому українці платять 156,9 грн за курсом на 6 грудня.

Експерти прогнозують, що Інтернет в нашій країні вже в 2022-му подорожчає.

Одним з найдешевших інтернетів в Росії. Там платять в середньому по 178,2 грн, а за РФ слідують Румунія і Молдова, свідчать дані дослідження Compare the market.

Де найдорожчий інтернет

В Ефіопії на інтернет найбільші витрати. Його вартість 307,84 фунтів стерлінгів на місяць, це приблизно 10,9 тисяч гривень.

Другими в цьому рейтингу йдуть ОАЕ - 236,09 фунтів стерлінгів (8,3 тис. грн). У п'ятірку найдорожчих країн увійшли тільки держави з Африки і Близького Сходу.

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Тарифи на інтернет в Україні

У Києві Інтернет-провайдери вже піднімають ціни на свої послуги. Ряд з них вже встановив ціну тарифів на 100 Мбіт/с вище 200 грн, а на тарифи 1 Гбіт/с – вище 300 грн.

За прогнозом експертів, вже наступного року базова ціна тарифів на 100 Мбіт/с сягатиме 300 грн. При цьому, вони ж зазначають: інтернет-тарифи потрібно порівнювати з комуналкою.

Як розповів член правління Інтернет Асоціації України (Інау) Олександр Арутюнян, на зростання тарифів вплинули кілька факторів. Зокрема, йдеться про:

подорожчання кабелів;

логістика;

інфляція;

фактичному підвищенні вартості доступу до будинкової інфраструктури;

зростанні зарплат в індустрії.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

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У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.

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