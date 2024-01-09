Українців попередили, що будуть "різати" електроенергію: де і хто під загрозою

За словами чиновників, в самому кінці 2023 року уряд зняв мораторій на припинення надання послуг ЖКГ боржникам.

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Нові правила щодо відключення послуг ЖКГ передбачає постанова Кабінету міністрів / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні чиновники дозволили відключати світло побутовим клієнтам, але поки тільки тим, хто ігнорує платіжки і накопичує борги.

Такі правила передбачає постанова Кабінету міністрів №1405, нагадують в Вінницяобленерго.

За словами чиновників, в самому кінці 2023 року уряд зняв мораторій на припинення надання послуг ЖКГ боржникам, які проживають:

відео дня

на неокупованих територіях;

там, де не йдуть активні бойові дії.

Крім того, зазначається, що ще у жовтні 2023 року Міненергетики скасувало дію свого указу від 13 квітня 2022 року, який забороняє та забезпечує особливі вимоги щодо відключення споживачів без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об'єктів споживачів, які входять до "критичної інфраструктури".

"У разі несплати або сплати електроенергії в неповному обсязі населенням стало можливим здійснювати відключення електропостачання [...]. У разі невиконання договірних зобов'язань Вінницяобленерго як оператор системи розподілу, згідно з вимогами, змушене буде провести відключення електропостачання", – попередили в компанії.

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, як сказали в державній компанії Укренерго, споживання електрики в Україні б'є рекорди. Українцям слід економно споживати електричну енергію, щоб в енергетичній системі не виникло її дефіциту.

В Україні вже є графіки відключення світла. Світлана Гринчук зазначила, що відключення світла в Україні можуть бути тільки при значних пошкодженнях у разі обстрілів.

Рівень споживання електроенергії стрімко зріс. Деякий області України без світла, однак, ремонтні бригади "Укренерго" разом з обленерго продовжують відновлювати енергоживлення споживачів у Південному регіоні.

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