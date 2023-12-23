Українців попереджають про відключення світла: хто потрапить в списки

На початку вторгнення обласні військові адміністрації визначили перелік критичних споживачів.

https://glavred.net/ukraine/ukrajinciv-poperedzhayut-pro-vidklyuchennya-svitla-hto-potrapit-v-spiski-10527470.html Посилання скопійоване

В Україні можуть вимикать світло / колаж: Главред, фото: unsplash.com, УНІАН

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що перегляд списків підприємств, які не є об’єктами критично важливої інфраструктури допоможе вирішити питання накопичення боргів на ринку електроенергії.

За словами Кудрицького, борги підприємств, які не розраховуються за придбану на балансуючому ринку електроенергію, складають близько половини загального обсягу боргу учасників ринку перед "Укренерго", пише пресслужба компанії.

Відповідно, "Укренерго" не може розрахуватись з виробниками електроенергії, що сильно ускладнює їм завдання з ремонту енергоблоків, підготовки до сезону, накопичення запасів палива.

відео дня

"На початку вторгнення обласні військові адміністрації визначили перелік критичних споживачів. Тоді не було можливості довго відпрацьовувати детальні критерії. І сталося так, що в переліках опинилися сумнівні об'єкти. На кшталт готелів. Або якихось інших підприємств, які очевидно не виробляють тепло або не займаються водопостачанням населення і бізнесу. Тобто які не є критичною інфраструктурою. Там такий досить строкатий перелік таких підприємств у переліку. Зараз цей урядовий наказ вже скасували, і ці підприємства втратили свою "броню" від відключень. Їх почнуть відключати, цей процес буде болісним. Але за електроенергію, яку ти споживаєш, треба платити. На ринку є чітка взаємозалежність між вчасними сплатами рахунків і тим, скільки в нас енергоблоків у роботі", - підкреслив керівник "Укренерго".

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що споживання електрики в Україні б'є рекорди. Українцям слід економно споживати електричну енергію, щоб в енергетичній системі не виникло її дефіциту, сказали у державній компанії Укренерго.

В Україні вже є графіки відключення світла. Світлана Гринчук зазначила, що відключення світла в Україні можуть бути тільки при значних пошкодженнях у разі обстрілів.

Рівень споживання електроенергії стрімко зріс. Деякі області України без світла, однак, ремонтні бригади "Укренерго" разом з обленерго продовжують відновлювати енергоживлення споживачів в південному регіоні.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.