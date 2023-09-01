Українців, які незаконно залишили країну, можуть екстрадувати: кого це торкнеться

Повернути додому хочуть українців, які виїхали з України за підробленими довідками про непридатність до служби, сказав Давид Арахамія.

https://glavred.net/ukraine/ukraincev-kotorye-nezakonno-pokinuli-stranu-mogut-ekstradirovat-kogo-eto-kosnetsya-10497367.html Посилання скопійоване

Давид Арахамія висловився про мобілізацію та екстрадицію українців, які залишили країну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія не виключає, що військовозобов'язаних українців, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

За словами нардепа, спочатку державні органи проводитимуть попередній аналіз. Цей процес займе кілька місяців. Якщо хтось корумпував чиновника, то, згідно із законодавством, відповідальність несуть обидві сторони, пише Суспільне.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони нестимуть відповідальність згідно із законами за дачу хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", - сказав Арахамія в ефірі телемарафону.

відео дня

За словами Арахамії, зараз у правоохоронців немає можливості "дотягнутися" до людей, які вже виїхали. Але в Україні зараз дуже посилилися напрям міжнародно-правової допомоги.

Тому фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть зробити запити на екстрадицію таких людей та привезти їх в Україну, щоб вони понесли відповідну відповідальність.

Зазначимо, 30 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО було вирішено провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій з інвалідності та непридатності до військової служби, які були винесені з 24 лютого 2022 року.

Усіма випадками, коли рішення були безпідставні та незаконні, повинні зайнятися правоохоронці.

Він також анонсував перегляд системи визначення придатності до військової служби, "щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань і виключити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності".

Мобілізація в Україні

27 липня також стало відомо, що Верховна Рада підтримала законопроекти президента Володимира Зеленського №9533 і №9532 про продовження воєнного стану та термінів загальної військової мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 15 листопада.

У Харківській області ухвалили важливе рішення щодо посилення планових мобілізаційних заходів.

Тим часом у Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.