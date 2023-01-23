"Мародерять без страху": Арахамія анонсував "посадки" через корупційні скандали

Глава фракції "СН" нагадав про скандали із закупівлею генераторів і із закупівлею продуктів Міністерством оборони.

Давид Арахамія / facebook.com/david.braun

Навесні варто очікувати кадрових і правових рішень щодо корумпованих чиновників, заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. "Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів сумління", - написав він в Telegram.

Глава фракції СН уточнив, що мова йде про ситуацію із закупівлею генераторів і про скандал в Міністерстві оборони.

Він зазначив, що також ініціюватиме повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади.

Парламентарій вважає, що не до всіх чиновників "дійшов" заклик сфокусуватися на війні, допомоги постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами.

"І, як сказав, наш президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень", – додав Арахамія.

Раніше розгорівся скандал після "зливу" документів, в яких порівнювалися ціни закупівлі продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "Тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на продуктах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

"Заздалегідь перепрошую перед читачами за заподіяний біль. Але насправді вибачатися має Міністерство оборони Олексія Резнікова, яке під час великої війни, схоже, збільшило апетити щодо розкрадань", - написав автор статті.

У свою чергу Міністерство оборони України заявило, що відомості про закупівлі послуг харчування, які поширюються в ЗМІ, поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману.

Читайте більше: