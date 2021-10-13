Україна запропонувала Росії зіграти в "Гру в кальмара": шансів у РФ малувато

Україна потролила Росію за допомогою серіалу "Гра в кальмара " / скріншот

Україна запропонувала Росія зіграти в гру на виживання з популярного південнокорейського серіалу від Netflix "Гра в кальмара".

Пост був опублікований на офіційному акаунті України в Twitter.

За сюжетом "Гри в кальмара" учасники гри довільно вибирають фігури, не знаючи, що їх чекає далі.

Пізніше героям видають цукрове печиво, з якого голкою потрібно вишкребти обрану фігуру. Якщо учасники ламають пластину або не встигають закінчити фігуру, їх вбивають.

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"Гра в кальмара" / скріншот

​В Україні припустили, що Росії випав би український герб, який видряпати майже неможливо.

Україна запропонувала Росії зіграти в гру / twitter.com/Ukraine

Користувачі Мережі були в захваті від такого креативу.

"Якби Росії попалася карта Росії з Кримом, то вони б відразу програли, тому що Крим тримався б тільки на якомусь одному мосту","це чудово", - писали в коментарях під твітом.

Деякі навіть поділилися своїми версіями участі Росії в "грі в кальмара".

Тим часом у РФ поки ніяк не реагували на тролінг.

"Гра в кальмара" - південнокорейський веб-серіал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисером і автором сценарію став Хван Дон Хек. Серіал складається з дев'яти епізодів, а прем'єра Squid Game відбулася 17 вересня 2021 року на платформі Netflix.