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Україна піде в контрнаступ: Подоляк розповів про другу фазу війни

22 квітня 2022, 22:16

РФ не вигідно довести всьому світу, що їх армія не вміє позиційно воювати.

подоляк
Подоляк / ОПУ

Російські окупанти під час другої фази війни можуть спробувати штурмувати Харківську, Донецьку та Луганську області або утримати окуповані території на півдні України.

Як заявив під час телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, українські військові готові до такого сценарію і готують потужний контрнаступ.

"РФ сьогодні точно не розуміє, як вийти з війни, тому що вони планували бліцкриг: 3-5 днів, а то і 72 години і вони всіх в Україні поставлять на коліна. Безумовно вони не врахували того, що Україна - це зовсім інша країна з дуже потужною армією, стійкими людьми і дій президента з точки зору мобілізації країни. Що стосується другого етапу, то РФ не вигідно довести всьому світу, що їх армія не вміє позиційно воювати, їм вигідно це перевести в затяжний конфлікт і поступово, а ресурсів у них багато і вони вміють жити в таборах, зменшувати пайки і існувати в такому режимі десятиліттями. Нам це невигідно, тому що ми відкрита держава і ми хочемо, щоб люди жили в комфорті, а не постійній війні", - підкреслив Подоляк.

Радник глави Офісу президента зазначив, що Україна очікує важку техніку від партнерів і готує контрнаступ на своїх територіях.

"Тобто друга фаза буде або якщо вони захочуть зайти з Харківської, Донецької та Луганської областей і спробують повоювати з нашими ЗСУ і отримають по зубах, як це завжди буває, то вони спробують окопатися на півдні країни або сході. Але тактика і стратегія України, що президент заявляв - це отримати більше артилерії, важкої бронетехніки і після того нанести дуже потужні контрнаступи по угрупованнях РФ. Я думаю так і буде, тому що Україна з точки зору тактичної підготовки орієнтується краще. Треба вірити в Україну і армію. Сьогодні ж 58 день війни. Треба вірити в те, що стратегічне планування у нас на високому рівні і президент постійно працює по 14-15 годин на день", - пояснив Подоляк.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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