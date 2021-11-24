Україна почала спецоперацію на кордоні з Білоруссю: в чому її суть

23 листопада розпочалася спеціальна прикордонна операція Полісся / Фото dpsu.gov.ua

На українсько-білоруській кордоні з Білоруссю Державна прикордонна служба спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами проводить спеціальну прикордонну операцію "Полісся".

Це подальші заходи щодо нарощування охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності, повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Никифоренко зазначив, що сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів в Україну.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами погоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно почалася", - зазначив він.

У чому суть операції Полісся

Головне завдання операції - не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону і потрапляння їх в Україну.

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Контроль режиму державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил і засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

В охороні кордону буде активно застосовуватися для патрулювання та моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Крім того, передбачено суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів проходитимуть виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів у населених пунктах прикордоння.

Криза на кордоні Білорусі та Польщі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі.

Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності країни.

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