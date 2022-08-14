Україна багато разів пропонувала закінчити війну - Зеленський

Українці повинні захищатися і відповідати на кожен прояв терору, каже Зеленський.
Українська сторона багато разів пропонувала Російській Федерації закінчити війну і покинути захоплені території.
Як сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, поки Москва вірить тільки в терор.
Він зазначив, що найближчим часом Верховна Рада схвалить продовження воєнного стану і загальної мобілізації.
"Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну і звільнити українську землю від окупації. Але поки Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе", - підкреслив Зеленський.
За його словами, це означає, що українці повинні захищатися і відповідати на кожен прояв терору.
"Ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше число країн до нашої антивоєнної коаліції. Чим сильнішою буде Україна, тим слабшою буде Росія, а значить, менше часу триватиме ця війна", - додав президент.
Також президент звернувся до росіян, які виступають проти війни, і закликав голосно заявити про це.
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