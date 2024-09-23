Удари по складах у Росії: чи варто очікувати радикальну відповідь від РФ - Криволап

Обмежені ресурси РФ не дозволять їй суттєво відповісти на удари по військових складах на території Росії, вважає експерт.

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Чого можна очікувати від Росії у відповідь на знищення складів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Росія не зможе серйозно відповісти на удари українських військових по складах з озброєнням на території Росії, зокрема, в місті Торопець Тверської області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, Росія воює проти України на межі своїх можливостей, використовуючи всі доступні ресурси. Всі наявні сили спрямовані на бої в Покровському напрямку та на східному фронті.

"Коли виникла проблема з Курщиною, росіяни здерли по засіках мобілізованих, які не були готові до серйозних бойових дій. Частина угруповання готувалася до вторгнення в Сумську область, однак її чисельності виявилося недостатньо навіть для того, щоб стримати наш наступ. Загалом, якби ми не зайшли в Курську область, росіяни вторглися б на Сумщину", - вказує він.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, якою зброєю могла бути атакована військова база в Торопці:

Експерт підкреслює, що бойові дії на своїй території і на чужій — це кардинально різні ситуації. З огляду на наявні у Росії ресурси, навряд чи вона зможе здійснити радикальні дії. Навіть якщо Іран надасть не лише Fath 360, але й інші ракети, такі як Fateh-110 чи Zolfaghar, це лише підсилить можливість завдання ударів балістичними ракетами.

"Але як показала практика, склади з іранськими ракетами (в/ч 6991) вже знищувалися. Перед цим були вражені і склади у Воронезькій області, де, судячи з усього, перебували північнокорейські ракети KN-23. Таким чином, я не бачу у Росії якихось істотних можливостей для посилення своїх позицій", - резюмував Криволап.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удари по Росії - що відомо про вибухи на складах із обзроєнням в РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій. Про це заявив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження близько 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені американським дослідником OSINT з ніком "MT_Anderson".

Знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що саме цей арсенал забезпечував російські війська на цих напрямках.

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