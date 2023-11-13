Ударне угруповання РФ може з’явитися за 3 дні: експерт описав небезпеку з півночі

РФ навчилася швидко перекидати свій особовий склад, тому у разі планування нападу з північного напрямку зможе за лічені дні сформувати угруповання для удару.

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Ударне угруповання РФ може з’явитися за 3 дні/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Зараз ситуація на кордоні із Білоруссю і Придністров’ям не викликає занепокоєння, там немає великої концентрації військ країни-агресорки Росії. Проте у разі планування нападу з цих напрямків РФ може дуже швидко перекинути туди свій особовий склад і сформувати ударне угруповання.

Окупанти знайшли спосіб, як перекинути особовий склад за лічені дні. Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Білоруська армія перебуває в місцях дислокації. Її підсилення на нашому кордоні немає. Росіян в Білорусі практично немає. Більшість техніки і особового складу виведена в Росію і далі на фронт. Навіть опозиційна мережа "Білоруський гаюн" не фіксує присутності росіян в Білорусі в "товарній кількості", – зазначив Жирохов.

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Водночас він звернув увагу, що це не означає відсутності загрози для України з північного напрямку. За словами військового експерта, російські окупанти відпрацювали механізм, як перекидати свій особовий склад за лічені дні. Для того, щоб зробити це максимально швидко, вони використовують військово-транспортну авіацію. І в цьому ховається велика загроза, адже загарбники таким чином можуть сформувати ударне угруповання всього за кілька днів.

"Тому ударне угрупування може бути сформоване упродовж 3-4 днів. Звісно, що це не залишиться непомітним для нашої розвідки, звісно, ми отримаємо західні розвіддані. Тому концентрацію військ на цьому напрямку буде неможливо приховати", – наголосив Жирохов.

Він зазначив, що такі дії ворожої сторони не залишаться непоміченими і не стануть несподіванкою для українського військового керівництва. Експерт наголосив, що українська армія не припиняє посилювати оборону кордону з Білоруссю.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що біля Авдіївки 40 тисяч росіян влаштували пекло на фронті. В районі Авдіївки Росія зібрала навколо 40 тисяч своїх військовослужбовців, включаючи офіцерів, рядових, мобілізованих осіб, колишніх найманців з ПВК "Вагнер" та бійців підрозділів "Шторм-z". Ситуація на цьому напрямку вкрай напружена та серйозна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ посилюють атаки проти важливих об'єктів на окупованих територіях та в РФ. Українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року.

Нагадаємо, ЗСУ знищили рідкісну російську систему "Свет-КУ". Це вже третій підтверджений випадок втрати росіянами досить рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".

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