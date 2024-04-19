Удар ЗСУ по аеродрому у Джанкої: з'явилися перші супутникові знімки наслідків

Ракетна атака ЗСУ по аеродрому в Криму пошкодила російські системи, що задіяні в роботі РЛС та ППО.

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З’явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Джанкой" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Схеми/Planet Labs

У мережі з'явилися перші супутникові знімки, які показують наслідки ударів ЗСУ по аеродрому з російським озброєнням у місті Джанкої. Світлини від Planet Labs опублікувало видання "Схеми".

На знімках можна побачити пошкодження біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони. Також удар ЗСУ ракетами по аеродрому в Криму уразив системи, що задіяні в роботі РЛС та ППО.

"Ми бачимо точкові удари по засобам ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована", - розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський "Схемам". відео дня

За його словами, аеродром у Джанкої - одна з найбільших баз для гелікоптерів російських окупантів. Він також є військовим транспортним вузлом, який РФ використовує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Атака по Джанкою - наслідки удару

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня в окупованому Джанкої пролунали вибухи. Також виникла пожежа в районі аеродрому, де дислокується російський вертолітний полк 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Атаку здійнили балістичними ракетами.

Також аналітик Defense Express Іван Киричевський ствердужує, що Україна випустила щонайменше дві балістичні ракети ATACMS по аеродрому у Джанкої. Проте офіційне підтвердження від Генштабу відсутнє.

Як повідомляв Главред, ГУР опублікувало повний список знищених військових цілей Росії, які були уражені у Джанкої. Серед знищених або пошкоджених об'єктів були 4 пускові установки С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління ППО та система спостереження "Фундамент-М".

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