У Зеленського різко відповіли на нову умову РФ щодо Донбасу

В офісі президента відповіли на умову РФ щодо перемир'я на Донбасі / УНІАН

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував озвучену представниками "ЛДНР" пропозицію російської сторони з приводу відкриття на новорічні та різдвяні свята пунктів пропуску на Донбасі в зоні ООС.

У коментарі виданню Strana.news він нагадав про те, що Україна ще в листопаді відкрила пункти пропуску на Донбасі, чого не зробила РФ.

"А ось вони зі свого боку пункти пропуску не відкривають. І спроба зараз прив'язатися до новорічних свят, промовчавши про цей нюанс, не сильно їх красить", - говорить радник глави ОП.

За його словами, Україна не зможе піти на умову РФ про визнання сертифіката щеплення від коронавірусу російським препаратом Спутник для перетину КПВВ.

"Спутник - не сертифікована і не визнана в світі вакцина. Або, принаймні, не визнається нами. Тому ми не розуміємо, про які вакцини йдеться. А ось Україна пропонувала розгорнути при КПВВ пункти вакцинації, де безкоштовно прищеплювали б пенсіонерів, вразливі категорії громадян і всіх бажаючих. Але на це не пішла російська сторона", - сказав Арестович.

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Він також додав, що Україна не визнає російських маріонеток з "ЛДНР" стороною переговорів: "Для нас існує тільки російська сторона переговорів. РФ і Україна перебуває в міжнародному збройному конфлікті на сході України. І іншого прочитання ми не бачимо. Ми не знаємо ніяких представників Луганської та Донецької області - ми знаємо російську сторону як сторону в ТКГ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Тристороння контактна група в середу, 22 грудня, прийшла до домовленостей припинити вогонь на Донбасі.

Про це заявив представник ОБСЄ Мікко Кіннунен.

Дану Домовленість підтримали також У Міноборони та Збройних силах України.

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