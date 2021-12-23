У Зеленського різко відповіли на нову умову РФ щодо Донбасу

Україна не визнає російських маріонеток з "ЛДНР" стороною переговорів, підкреслив Олексій Арестович.
Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував озвучену представниками "ЛДНР" пропозицію російської сторони з приводу відкриття на новорічні та різдвяні свята пунктів пропуску на Донбасі в зоні ООС.
У коментарі виданню Strana.news він нагадав про те, що Україна ще в листопаді відкрила пункти пропуску на Донбасі, чого не зробила РФ.
"А ось вони зі свого боку пункти пропуску не відкривають. І спроба зараз прив'язатися до новорічних свят, промовчавши про цей нюанс, не сильно їх красить", - говорить радник глави ОП.
За його словами, Україна не зможе піти на умову РФ про визнання сертифіката щеплення від коронавірусу російським препаратом Спутник для перетину КПВВ.
"Спутник - не сертифікована і не визнана в світі вакцина. Або, принаймні, не визнається нами. Тому ми не розуміємо, про які вакцини йдеться. А ось Україна пропонувала розгорнути при КПВВ пункти вакцинації, де безкоштовно прищеплювали б пенсіонерів, вразливі категорії громадян і всіх бажаючих. Але на це не пішла російська сторона", - сказав Арестович.
Він також додав, що Україна не визнає російських маріонеток з "ЛДНР" стороною переговорів: "Для нас існує тільки російська сторона переговорів. РФ і Україна перебуває в міжнародному збройному конфлікті на сході України. І іншого прочитання ми не бачимо. Ми не знаємо ніяких представників Луганської та Донецької області - ми знаємо російську сторону як сторону в ТКГ".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Тристороння контактна група в середу, 22 грудня, прийшла до домовленостей припинити вогонь на Донбасі.
Про це заявив представник ОБСЄ Мікко Кіннунен.
Дану Домовленість підтримали також У Міноборони та Збройних силах України.
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Агресія Росії на Донбасі
У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.