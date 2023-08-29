У Полтаві блогер плюнув у ветерана війни та обматюкав: поліція відкрила справу

Найнахабніший вчинок стався на днях, коли Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового.

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У Полтаві блогер плюнув у ветерана війни, який хотів вручити йому повістку / колаж: Главред, скріншот: Youtube і Instagram

Національна поліція України у Полтавській області відкрила провадження щодо "хуліганства" полтавського фітнес-тренена Романа Заволоки, який принижував військових і плюнув у ветерана війни.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтави виявили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які в однострої виконували свої обов'язки в обласному центрі", - повідомили у пресслужбі поліції.

В поліції встановили особу правопорушника. Місцеве інтернет-видання "Полтавщина" повідомляє, що йдеться про полтавського фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку.

відео дня

"За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) ККУ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Тривають слідчі дії", - заявили у поліції.

Відомо, що блогер Заволока систематично ображає працівників військкомату.

"26 серпня він плюнув у ветерана війни й обізвав його, за рішення піти добровольцем на війну. Усі свої ролики він публікував на власному каналі. Зокрема, відео, де він ображає співробітників військкомату, тренер публікував 2 і 17 липня та 26 серпня", - повідомили у ЗМІ.

Найнахабніший вчинок стався на днях, коли Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. У кінці відео блогер плює у військового та відходить.

Полтавський блогер плюнув у ветерана війни / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як у Полтаві блогер принизив ветерана війни:

Нагадаємо, що українська блогерка зраділа ракетному удару по Львову. Дівчина привселюдно заявила, начебто львів’яни "живуть собі попереднім життям", а "приліт" нібито "нагадає їм, що війна не закінчилась".

СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО. Служба безпеки України знайшла шістьох блогерів, які зняли та поширили роботу сил ППО під час масованої атаки країни-агресорки Росії на Київ.

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