У НАТО дали оцінку втратам російської армії в Україні: їхня кількість підскочила

Підрахунки Альянсу щодо втрат РФ відрізняються від підрахунків Генштабу ЗСУ.

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Росія продовжує зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ / Колаж Главред,а фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

За оцінками НАТО, з початку російсько-української війни окупаційні сили РФ втратили понад 350 тисяч особового складу. Як підкреслив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, Україна мужністю і творчим підходом продемонструвала, що російських військових можна перемогти".

Оновлені дані щодо знищених російських загарбників 14 березня на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат", - додав він, маючи на увазі вбитих і поранених. відео дня

Окремо Столтенберг зауважив нещодавні успіхи України з потопленням суден Чорноморського флоту й ударами по ВКС РФ.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", - зазначив Столтенберг.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Удари по російських окупантах

27 лютого Генштаб ЗСУ уточнив, що точна кількість ліквідованих та поранених російських окупантів у війні з Україною тоді становила 412 400 осіб.

Загальні втрати російських військ, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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