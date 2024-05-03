У Німеччині масштабна пожежа на заводі, де, ймовірно, виготовляли ППО Iris-T

Більше частину Берліна охопив токсичний дим, його видно з різних районів.

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У Німеччині масштабна пожежа / колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: відео

У Німеччині 3 травня сталась масштабна пожежа на підприємстві Diehl Metal Applications у районі Ліхтерфельді на південно-західній околиці Берліна. Там проводять рафінування та гальванізацію металів.

Відомо, що пожежа спалахнула на металотехнологічному підприємстві в районі Ліхтерфельде. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь, про травмованих інформації немає, передає Der Tagesspiegel.

Частину Берліна охопив токсичний дим, його видно з різних районів. Як пише офіційний сайт міста, є загроза викиду хімікатів через пожежу. Жителі столиці отримали сповіщення про небезпеку.

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Відомо, що металургійне підприємство Diehl Metal Applications належить компанії Diehl Defence, яка займається розробкою систем ППО IRIS-T.

Також влада Берліна наголосила, щоб мешканці міста, за можливості, сиділи вдома, закрили вікна та двері, а також вимкнули системи вентиляції.

Німецькі ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що на підприємстві зберігалася сірчана кислота і ціанід міді. Фахівці виміряють вміст шкідливих речовин у повітрі.

Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина негайно шукатиме Patriot для України. Німеччина як голова коаліції з ППО ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й у світі батарей Patriot та інших систем ППО.

Олаф Шольц повідомив, що Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України. Україна може отримати шість систем Patriot від Північноатлантичного альянсу, додатково до тих, які надала Німеччина, заявив канцлер Німеччини.

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