У Німеччині масштабна пожежа на заводі, де, ймовірно, виготовляли ППО Iris-T

У Німеччині 3 травня сталась масштабна пожежа на підприємстві Diehl Metal Applications у районі Ліхтерфельді на південно-західній околиці Берліна. Там проводять рафінування та гальванізацію металів.
Відомо, що пожежа спалахнула на металотехнологічному підприємстві в районі Ліхтерфельде. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів. Пожежники локалізували вогонь, про травмованих інформації немає, передає Der Tagesspiegel.
Частину Берліна охопив токсичний дим, його видно з різних районів. Як пише офіційний сайт міста, є загроза викиду хімікатів через пожежу. Жителі столиці отримали сповіщення про небезпеку.
Відомо, що металургійне підприємство Diehl Metal Applications належить компанії Diehl Defence, яка займається розробкою систем ППО IRIS-T.
Також влада Берліна наголосила, щоб мешканці міста, за можливості, сиділи вдома, закрили вікна та двері, а також вимкнули системи вентиляції.
Німецькі ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що на підприємстві зберігалася сірчана кислота і ціанід міді. Фахівці виміряють вміст шкідливих речовин у повітрі.
Що відомо про IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина негайно шукатиме Patriot для України. Німеччина як голова коаліції з ППО ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й у світі батарей Patriot та інших систем ППО.
Олаф Шольц повідомив, що Німеччина знайшла у країн НАТО ще 6 систем Patriot для України. Україна може отримати шість систем Patriot від Північноатлантичного альянсу, додатково до тих, які надала Німеччина, заявив канцлер Німеччини.
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