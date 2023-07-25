У центрі Одеси сталась стрілянина: поліція ввела термінову операцію 'Сирена'

В Одессі після обстрілу автомобіля, ввели в дію спеціальну поліцейську операцію.

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В Одесі сталась стрілянина / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Національна поліція України в Одеській області повідомила, що у Приморському районі Одеси сталася стрілянина. Невідомі з травматичної зброї обстріляли автомобіль.

Як повідомили у Нацполіції, що отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Базарній близько 11:00 від очевидця. Зараз на місці події працюють поліцейські, а в місті у дію ввели поліцейську операцію "Сирена".

"Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох машинах вдалися його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Обставини та учасники події встановлюються.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що на місці виявили 5 гільз калібром 9 мм.

Нагадаємо, що через російську атаку в Одесі 25 історичних будівель перетворилися на руїни. Російські окупанти направили ракети на історичний центр міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування.

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