У Китаї показали "післявоєнну" карту Росії, в Мережі переполох: "може Москву Україні?"

У Китаї показали "післявоєнну" карту Росії, в Мережу переполох / instagram.com/gordondmytro/

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад 70 днів. Згідно з багатьма прогнозами, конфлікт, який розв'язав Володимир Путін, призведе до розпаду Росії.

На китайському телебаченні вже поміркували, кому відійдуть території країни-агресора, писати журналіст Дмитро Гордон.

На опублікованому фото видно, що великі частини РФ можуть відійти Казахстану, Монголії та Китаю. Перепаде також Фінляндії, Україні, США та іншим країнам.

"Китайці по телебаченню показали майбутню карту Росії. Вам як?",- поцікавився Гордон у підписі до посту.

instagram.com/gordondmytro/

У мережі були в захваті від такого розділу Росії.

"Супер! Відмінна вийшла карта", "Нарешті людям поставлять туалети і навчать ними користуватися"," Дмитро, може Москву Україні?", "Нам чужі землі не потрібні - ми не загарбники. Те що Росія розвалиться в найближчі 5-8 років - це факт. Це було ясно ще до початку війни. Війна цей процес прискорила", - писали в коментарях під постом журналіста.

Як повідомляв головред, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що Росія повинна зникнути з карти світу як єдина держава в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Вона повинна перетворитися на ряд незалежних держав.

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