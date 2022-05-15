"Брехун і фашист": Гордон накинувся на Лукашенка

Гордон і Лукашенко / instagram.com/gordondmytro

Український журналіст Дмитро Гордон згадав своє інтерв'ю з президентом Білорусії Олександром Лукашенком і різко його розкритикував.

У 2020 році Гордон, під час інтерв'ю, запитав білоруського лідера, чи можливо таке, що з території Білорусі російські війська прийдуть в Україну. На що тоді Лукашенко відповів: "Ніколи. Тим більше, зі зброєю".

З початком повномасштабної війни РФ проти України фрагмент цього інтерв'ю в мережі став вірусним.

"Справа в тому, що свого часу Олександр Турчинов мені сказав, що в 2014 році Лукашенко йому пообіцяв, що ніколи з території Білорусі російські війська не рушать в Україну. В крайньому випадку він попередить про це Турчинова за три дні. Я процитував це одкровення Турчинова, я запитав: "Ви можете повторити це?" І він сказав: "Ніколи. З території Білорусі російські війська не підуть в Україну", - згадав Гордон в інтерв'ю ЖВЛ.

Сьогодні, каже ведучий, він змушений констатувати, що Лукашенко виявився повним брехуном.

"Лукашенко виявився брехуном і покидьком. Брехун, покидьок, фашист. Такмй, як і Путін. Це два брати - близнюки. Я ніколи не забуду, що з території братської Білорусі, я люблю білорусів досі, у мене немає до них питань, на мій рідний Київ, на Чернігів пішли полчища цих російських орків. З території Білорусі бомбили наші міста, вбивали наших людей. Тому Лукашенко буде горіти в пеклі, буде перевертатися там на крутилах разом з Путіним", - сказав Гордон.

читайте також"Зачистіть цю гидоту": Гордон "розпік" запроданку Королеву, пригадавши погрози її чоловік-стриптезера

Читайте також: