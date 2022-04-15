"Вимагають масових смертей": Подоляк різко відповів РФ на погрози бомбити Київ

За словами Подоляка, це вже цілком конкретні кримінальні провадження.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російських політиків, які закликають бомбити Київ, потрібно оголосити в міжнародний розшук.
Як написав у своєму Telegram Подоляк, таких потрібно масово заарештовувати.
"У Росії різні суб'єкти, які загубилися в часі, прямо зараз пропонують максимально жорстоко бомбити центр Києва і обов'язково знищувати мирних людей. Масово знищувати. З найбільшими руйнуваннями. Включаючи президента Зеленського. А це вже цілком конкретні кримінальні провадження", - каже Подоляк.
За його словами, з такими погрозами, не рахуючи пропагандистів, виступають заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін та інші.
"Досить виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові карти. Для початку. Далі - більше. Пора б вже нам дійсно готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем все більш відверто вимагають масових смертей українців", - додав Подоляк.
Погрози РФ вдарити по Києву
Раніше в ЗСУ заявляли, що імовірність повторного наступу російських загарбницьких військ на Київ зберігається. У Білорусі залишилося потужне угруповання військ РФ, розповів заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь у разі атаки по столиці України - Києву.
Міноборони Росії погрожує Києву ракетними ударами. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів, що Кремль вміє боротися тільки з мирним населенням, яке не здатне відповісти.
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