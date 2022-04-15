"Вимагають масових смертей": Подоляк різко відповів РФ на погрози бомбити Київ

Михайло Подоляк / ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російських політиків, які закликають бомбити Київ, потрібно оголосити в міжнародний розшук.

Як написав у своєму Telegram Подоляк, таких потрібно масово заарештовувати.

"У Росії різні суб'єкти, які загубилися в часі, прямо зараз пропонують максимально жорстоко бомбити центр Києва і обов'язково знищувати мирних людей. Масово знищувати. З найбільшими руйнуваннями. Включаючи президента Зеленського. А це вже цілком конкретні кримінальні провадження", - каже Подоляк.

За його словами, з такими погрозами, не рахуючи пропагандистів, виступають заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін та інші.

"Досить виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові карти. Для початку. Далі - більше. Пора б вже нам дійсно готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем все більш відверто вимагають масових смертей українців", - додав Подоляк.

Погрози РФ вдарити по Києву

Раніше в ЗСУ заявляли, що імовірність повторного наступу російських загарбницьких військ на Київ зберігається. У Білорусі залишилося потужне угруповання військ РФ, розповів заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь у разі атаки по столиці України - Києву.

Міноборони Росії погрожує Києву ракетними ударами. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів, що Кремль вміє боротися тільки з мирним населенням, яке не здатне відповісти.

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