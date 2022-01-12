Труїли ліками та вбивали: у Харкові викрили банду "чорних ріелторів"

Тіло однієї з жертв "чорні ріелтори" закопали на присадибній ділянці / Фото hk.npu.gov.ua

В Харківській області завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом злочинів так званих чорних ріелторів. На рахунку зловмисників близько півсотні скоєних злочинів, внаслідок яких вони заволоділи нерухомістю громадян на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Крім того, слідчі довели два епізоди вбивства потерпілих.

Зловмисники орудували понад два роки. В ході слідства було встановлено, що впродовж 2019-2020 років зловмисники підшукували одиноких людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і, користуючись їхнім вразливим станом, заволодівали житлом, повідомили в пресслужбі поліції Харківської області.

Деяких зі своїх жертв члени угруповання споювали, у когось викрадали документи на право власності, інших незаконно позбавляли волі та утримували до того моменту, поки потерпілі не були змушені підписати документи про відчуження майна.

Фото hk.npu.gov.ua

Надалі нерухомість потерпілих реалізовували, а кошти від незаконних оборудок розподіляли між учасниками злочинної організації. Деяких потерпілих, побоюючись викриття, зловмисники позбавляли життя.

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Як розповіла старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Євгенія Кадинцева, одного з потерпілих зловмисники обманом вивезли з квартири в будинок в сільській місцевості, де йому підмішували в їжу та напої речовини, які спровокували зупинку серця.

Квартиру ще однієї потерпілої харків'янки реалізували за підробленими документами. При цьому жінку утримували проти волі на території домоволодіння, а потім задушили. Тіло закопали на території присадибної ділянки.

Така ж доля чекала ще двох осіб, майно яких зловмисники вже встигли переоформити, а самих бранців тримали в приватному будинку. Однак їх вдалося врятувати в результаті спеціальної операції, проведеної в квітні 2021 року.

За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто 10 членів злочинної організації.

Фото hk.npu.gov.ua

10 січня Харківською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області затримали аферистів, які обдурили українців на понад півмільйона гривень. Вони розміщували оголошення з вакансіями, а потім на претендентів оформляли кредити.

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