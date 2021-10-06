УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

На українцях тестуватимуть вакцину для США: у Рівному набирають добровольців

6 октября 2021, 20:58

За участь у клінічних дослідженнях заплатять понад 9 тисяч гривень.

вакцинація
Це перший медичний заклад України, який бере участь у проекті / УНІАН

У Рівному тестуватимуть нову вакцину від коронавірусу, яку надалі планують постачати до США. Назву препарату поки не розголошують, але для випробування шукають добровольців.

Головний лікар ЦПМСД "Центральний" Олег Шрам повідомив, в місті шукають бажаючих для участі в клінічних дослідженнях нової вакцини. За це вони отримають плату — 8 тисяч гривень, плюс 1300 гривень транспортних витрат, пише "Рівне Медіа".

Заклад, де тестувати вакцину, вже отримав відповідний сертифікат і ліцензію, затверджену МОЗ, крім того, вже сформована команда з шести осіб, яка буде цим займатися.

Добровольців почали набирати з початку жовтня. Записалися вже близько 100 осіб, але потрібна тисяча добровольців.

Серед основних умов для участі в дослідженні наступні:

Реклама
  • учасники не повинні бути вакцинованими,
  • не повинні вживати імунодепресанти;
  • не хворіти на COVID - 19 за останні пів року.

Зазначається, що вікових обмежень для участі в дослідженні немає, але діти й вагітні жінки не можуть брати в ньому участь.

Застрахують життя і здоров'я кожного пацієнта

Добровольці підписують інформовану згоду на клінічні дослідження. При цьому частини добровольців будуть вводити плацебо (помилкові ліки). За кожним пацієнтом протягом року стежитиме медик. Добровольці будуть проходити безкоштовне комплексне обстеження, а також мати право на безкоштовне ПЛР-тестування. Згідно з договором, також застрахують життя і здоров'я кожного пацієнта.

Читайте такжеМасова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умовиЗаклад, де проводитимуться щеплення новою вакциною, отримає від 100 до 200 тисяч гривень від фірми-замовника на придбання медичного обладнання.

ЦПМСД "Центральний" - став першим медичним закладом України, який бере участь у цьому проекті. Попередньо також виявили таке бажання Медичні заклади Харкова, Києва, Львова та Луцька.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, при яких симптомах і станах хворому на коронавірус може знадобитися госпіталізація.

Автор: Сергій Кущ
viber
вакцинація новини Рівного
Зараз ви переглядаєте новину «На українцях тестуватимуть вакцину для США: у Рівному набирають добровольців». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Повернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміниПовернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміни Любовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставанняЛюбовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставання Нові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспортНові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспорт Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дняКоли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балівМагнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів

Последние новости

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

Реклама
18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

Реклама
16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

Реклама
12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять