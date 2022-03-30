Тіла вбитих танками вкатували в асфальт: мер розповів моторошні подробиці звірств росіян в Ірпені

В Ірпені за попередніми даними загинули до 300 людей, каже мер міста/ Reuters

За попередніми даними, в Ірпені могли загинути до 300 цивільних і до 50 військових.

Такі цифри назвав мер міста Олександр Маркушин під час телемарафону UAразом. Він зазначив, що багато хто загинув під завалами, проте їх ще не розбирали.

"Я думаю, приблизно 200-300 людей загинуло. Багато під завалами загинули. А для цього треба час. 50% міста зруйновано, а завали ніхто не розбирав, а там 100% є люди", – заявив Маркушин.

Точне число загиблих місцевих жителів поки що невідоме, каже мер. Багатьох людей, які загинули під час сильних боїв, ховали просто у дворах і в парках.

Він розповів, що росіяни поводилися з місцевими жителями, як звірі. Тих, хто їм не подобався, просто розстрілювали.

"Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися…", – каже мер.

Місцеві мешканці, які ховалися у підвалах, розповіли міському голові, що були факти "знущання над жінками" з боку російських загарбників.

Також Маркушин повідомив, що в Ірпені загинули 16 хлопців з тероборони і до 50 українських військовослужбовців. Ще 29 тероборонівців і приблизно 100 військових були поранені.

Нагадаємо, українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників 28 березня. Проте міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це поки що небезпечно.

Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь і розповів, що українські військові відтісняють загарбників від Києва.

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