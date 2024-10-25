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Тактика "тисячі порізів": Снєгирьов розповів про загрозливу ситуацію на фронті

Анна Косик
25 жовтня 2024, 16:20
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Тактика окупантів змінилася. Вони залучають окремі піхотні групи за мінімальної підтримки бронетехніки.
ВСУ, карта фронта
Ворог намагається розосередити українські сили / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з DeepState

Коротко:

  • Окупанти змінили тактику для витіснення ЗСУ
  • Ворог захоплює ключові локації, як от траси постачання ЗСУ
  • Нова тактика РФ направлена на стримування українських резервів

Протягом останніх днів ворог пожвавився одразу на декількох ділянках фронту, зокрема в напрямку Курахового, Селидового та Торецька. В інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, чим це може обернутися для українських сил на фронті.

За його словами, в армії країни-агресора Росії вже є тактичні успіхи на Торецькому та Лиманському напрямках, у населених пунктах Макіївка та Невське, що у Луганській області.

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Серйозне загострення відбулося і в напрямку Селидового після захоплення Цукуриного. Однак Снєгирьов вважає даремними очікування, що ворог піде на штурм Покровська та Селидового в лоб.

"Тепер вони діють інакше – обходять міста та роблять флангові охоплення. У боях за Бахмут вони просувалися вперед, використовуючи тактику утилізації так званого спецконтингенту К, який був частиною ПВК Вагнер, але я не сподівався б на те, що вони діятимуть так само і під час боїв за Покровськ і Селидове. Те, що противник діятиме інакше, а саме фланговими охопленнями, показав досвід боїв за Вугледар", - пояснив він.

Тактика 'тисячі порізів': Снєгирьов розповів про загрозливу ситуацію на фронті
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ускладнюється ситуація ще й тим, що окупаційні війська намагаються брати під контроль важливі локації, як от трасу Селидово-Покровськ. Це одразу створює проблеми для логістики, ротацій, вивезення поранених ЗСУ та створює передумови для витіснення українських військових.

Снєгирьов розповів і про запеклі бої на Куп'янському напрямку. Там ворогу вдалося наблизитися до річки Оскіл в районі Синьківки. Окупаційна армія хоче вийти на Оскольське водосховище, щоб розосередити українське угруповання. Складно і на Запорізькому напрямку.

"Падіння Вугледару створило передумови для просування не лише у західних районах Донецької області, а й на Запорізькому напрямі. І там спостерігається різка активізація ворога, причому на двох ділянках одночасно: Роботинському та Времіївському виступах. Є пожвавлення й у районі Малої Токмачки. Ситуація свідчить про те, що окупанти використовують тактику "тисячі порізів" - одночасно завдають ударів по кількох напрямках, щоб завадити українському Генеральному штабу застосовувати оперативні резерви", - додав він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов?

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Загострення ситуації на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Віталій Кононученко розповів, що сценарій з дедлайнами від Кремля повторюється. Війська РФ намагатимуться окупувати Курахове, Торецьк, Часів Яр до закінчення поточного року.

Раніше Главред повідомляв, що Силам оборони України ймовірно доведеться залишити Селидове. Ворожий натиск, за словами Сергія Згурця, призвів до того, що наразі там існує лише одна лінія постачання, яка прострілюється вогневими засобами противника.

Напередодні в ЗСУ повідомляли, що ситуація на Курахівському напрямку фронту важка. Цілком імовірно, що у російського диктатора Володимира Путіна виникла ідея розпочати наступ в бік одного з великих міст України.

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Курахове Вугледар Селидове Запорізька область Дмитро Снєгирьов російські війська Торецк Покровськ Куп'янський напрямок
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