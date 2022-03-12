"Таких сволот за все життя не бачила": росіянка з Гостомеля гнівно висловилася про агресорів

Мешканка Гостомеля Наталія прямо каже, що, з урахуванням свого коріння, до війни РФ проти України мріяла повернутися на історичну батьківщину.
Наталія, мешканка Гостомеля, що на Київщині, який неодноразово піддавався нелюдським атакам російських окупантів, заявила, що сволотої начебто них ще не бачила за все своє довге життя. Відеозапис флеш-інтерв'ю з нею був опублікований порталі YouTube.
"Я сама росіянка, я все життя мріяла повернутися на свою батьківщину. Але на даний момент я повинна сказати, що таких сволот, як вони, я в своєму житті ще не бачила. Я ніколи не могла подумати про те, що вони приїдуть мене захищати. Я їх просила про це? Я просила Кадирова забрати моє золоте колечко собі на ворота? Ні! Гади вони!",- сказала жінка.
Наталя прямо каже, що, з урахуванням свого коріння, до війни РФ проти України мріяла повернутися на історичну батьківщину.
Крім того, жінка поскаржилася, що ніколи не могла подумати, що російські війська вторгнуться в Україну і будуть творити настільки жахливі речі.
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Нагадаємо, раніше російські окупанти застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу і ліки.
"Вони розвернулися і з'їхали в провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше нікуди і всі пасажири вистрибнули з машини. У ЖК" Покровський", що поруч, знаходилися снайпери і обстрілювали все навколо. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", - каже Надія.