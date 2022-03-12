"Таких сволот за все життя не бачила": росіянка з Гостомеля гнівно висловилася про агресорів

Росіянка з Гостомеля гнівно висловилася про агресорів/ скріншот з відео

Наталія, мешканка Гостомеля, що на Київщині, який неодноразово піддавався нелюдським атакам російських окупантів, заявила, що сволотої начебто них ще не бачила за все своє довге життя. Відеозапис флеш-інтерв'ю з нею був опублікований порталі YouTube.

"Я сама росіянка, я все життя мріяла повернутися на свою батьківщину. Але на даний момент я повинна сказати, що таких сволот, як вони, я в своєму житті ще не бачила. Я ніколи не могла подумати про те, що вони приїдуть мене захищати. Я їх просила про це? Я просила Кадирова забрати моє золоте колечко собі на ворота? Ні! Гади вони!",- сказала жінка.

Наталя прямо каже, що, з урахуванням свого коріння, до війни РФ проти України мріяла повернутися на історичну батьківщину.

Крім того, жінка поскаржилася, що ніколи не могла подумати, що російські війська вторгнуться в Україну і будуть творити настільки жахливі речі.

читайте такожУ Гостомелі окупанти взяли в заручники десятки мирних людей-ЗМІ

Нагадаємо, раніше російські окупанти застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу і ліки.

"Вони розвернулися і з'їхали в провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше нікуди і всі пасажири вистрибнули з машини. У ЖК" Покровський", що поруч, знаходилися снайпери і обстрілювали все навколо. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", - каже Надія.