Світло вимикатимуть весь день: якими будуть графіки 2 вересня

В Україні 2 вересня будуть вимикати світло для 1 та 2 черг одночасно.

https://glavred.net/ukraine/svet-budut-vyklyuchat-ves-den-kakimi-budut-grafiki-2-sentyabrya-10593407.html Посилання скопійоване

Графіки вимкнення світла на 2 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні у понеділок, 2 вересня, протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 00:00 до 16:00 будуть вимикати світло для однієї черги. У період з 16:00 до 24:00 графіки вимкнення будуть діяти для двох черг одночасно.

"Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред