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Світло вимикатимуть весь день: якими будуть графіки 2 вересня

Ангеліна Підвисоцька
1 вересня 2024, 18:56
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В Україні 2 вересня будуть вимикати світло для 1 та 2 черг одночасно.
Світло вимикатимуть весь день: якими будуть графіки 2 вересня
Графіки вимкнення світла на 2 вересня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні у понеділок, 2 вересня, протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 00:00 до 16:00 будуть вимикати світло для однієї черги. У період з 16:00 до 24:00 графіки вимкнення будуть діяти для двох черг одночасно.

"Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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