Світло вимикатимуть лише на кілька годин: як діятимуть графіки 27 липня

Графіки відключень електроенергії застосовуватимуть тільки ввечері, розповіли в ДТЕК.

https://glavred.net/ukraine/svet-budut-vyklyuchat-lish-na-neskolko-chasov-kak-budut-deystvovat-grafiki-27-iyulya-10583768.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла завтра діятимуть лише ввечері / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У суботу, 27 липня, в Україні значно послаблять обмеження електропостачання для споживачів. Світло вимикатимуть лише впродовж шести годин на добу. про це повідомили в ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 17:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що обмеження електропостачання застосовуватимуть лише в години вечірнього піку споживання.

відео дня

"З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", - додали у компанії.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, графіки вимкнення елетроенергії для однієї черги будуть діяти у період з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, а також з 23:00 до 24:00.

Для мешканців Києва відзавтра, 27 липня, вимикати світло почнуть по-новому. Графіки відключень зсунуть на одну годину вперед для усіх користувачів.

Найскладніший період літа в сенсі відключень світла вже позаду, заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ситуація з електропостачанням покращилася завдяки спаду температури та завершенню ремонтів енергогенеруючих потужностей. У наступні тижні очікується подальше покращення, якщо не буде нових пошкоджень.

Як повідомляв Главред, покращення ситуації з відключенням електроенергії очікується в серпні, вересні та жовтні. За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, в ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, завдяки збільшенню обсягу генерації та виходу з ремонтів деяких електростанцій.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред